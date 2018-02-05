“门外汉”难任白宫首席环境顾问 特朗普撤提名

美国白宫3日证实，总统唐纳德·特朗普撤销了对凯瑟琳·哈特尼特·怀特的白宫环境质量委员会主席提名。

特朗普曾两度提名怀特出任白宫首席环境顾问，但国会参议院始终没有予以确认。西方媒体分析，特朗普最终放弃怀特的原因是，没有科学背景的她屡屡质疑全球变暖，还与大型石油化工企业关系紧密，甚至说出“二氧化碳是地球生命赖以生存的养分”“石化燃料有助废除奴隶制”等惊人言论。

【两度提名】

特朗普去年10月提名怀特出任环境质量委员会主席，但未获参议院确认。特朗普今年1月再次向国会递交对怀特的提名。

怀特是现任能源部长里克·佩里的老部下。佩里出任得克萨斯州州长时，怀特在一个监管州环保局的委员会任职6年。

美国《华盛顿邮报》3日以两名政府官员为消息源披露，总统对其他一些环保主管的提名已获国会批准，对怀特的提名却依然“不见起色”，甚至一些共和党籍参议员也开始质疑她的专业能力。依据以上因素，特朗普决定“放弃”怀特。

一名白宫官员当天晚些时候向媒体记者证实了这一消息。

参议院环境保护和公共工程委员会成员、民主党籍联邦参议员汤姆·卡珀说，白宫作出了正确决定，希望特朗普政府能提名一名“环境和公共卫生领域先锋人物领导这一关键的联邦政府机构”。

【语出惊人】

或许因为没有科学背景，怀特近些年在谈及环境议题时经常语出惊人。

她是气候变化怀疑论者，把“全球变暖”视为“一些理想主义者所持的教条主义主张”，还批评美国环境保护局限制火力发电厂排放汞污染的做法。

去年11月一场参议院听证会期间，她坚称由石化燃料燃烧所造成的空气微粒污染没有危害，除非“有人对着汽车排气管吸气”。

2011年，怀特出席一场会议期间称美国“几乎没有真正的环境问题”。

美联社列举，怀特的惊人语录还包括“二氧化碳是地球生命赖以生存的养分”“石化燃料有助废除奴隶制”。

报道说，怀特曾经是“得克萨斯州公共政策基金会”成员，而这一智库接受科克工业公司、埃克森美孚公司、雪佛龙石油公司等大型石化企业的资助。

【情理之中？】

虽然观点奇葩，但从特朗普政府上台以来推行的环境政策看，怀特获得白宫首席环境顾问提名似乎在情理之中。

现任能源部长佩里、环保局局长斯科特·普鲁伊特等人都质疑一项有关全球变暖的科学共识，即二氧化碳排放是导致全球变暖的最主要原因。

去年6月，特朗普宣布美国退出应对全球气候变化的《巴黎协定》，称这项全球几乎所有国家参与的环境保护努力给美国带来“苛刻财政和经济负担”。

依照程序，美国政府必须在《巴黎协定》生效三年后才能正式开始退出程序，而退出过程需要一年。换句话说，美国最早要到2020年11月才能退出。（杜鹃）（新华社专特稿）

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