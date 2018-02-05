非遗剧目“梁山调”将再次走出国门

本报电 （赖 梅、香王新）湖北省荆门市东宝区梁山调剧团日前又接到来自法国巴黎奥尔良市政府、意大利菲拉特拉诺市的官方邀请函，将于2月21日即农历新年正月初六走出国门，参加法国举办的“中国新春艺术节”活动及意大利举办的“中意文化年”演出活动。

2009年5月，湖北省将荆门市东宝区梁山调公布为第二批省级非物质文化遗产扩展名录，梁山调传承人胡士斌被授予湖北省非物质文化遗产传承人，后又被湖北省文化厅授予优秀传承人称号。为保护好梁山调，胡士斌老人收自己的女儿为徒，组建了荆门市东宝区梁山调剧团，排演了一大批传统剧目，他的二女儿胡必莲立志传承梁山调，先后投入资金50多万元，成立了湖北梁山调花鼓剧有限公司，在东宝区石桥驿镇普坪村建立了传承基地，并通过剧团排演了《割肝救母》《三婿拜寿》《放风筝》等一批传统剧目，为保护非遗文化作出了积极贡献。

2017年1月，受法国邀请，胡必莲率团曾赴法国参加了“中国新春艺术节”演出。

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