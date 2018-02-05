美众议院议长吹捧减税言论挨批 网友：不接地气

美国国会众议院议长保罗·瑞安3日在社交媒体上写道，美国一名中学秘书周薪涨了1.5美元（约合9.4元人民币）。瑞安原想借此宣扬由共和党发起的税制改革带来“红利”，不料遭受“不接地气”批评，继而删除那条“推文”。

共和党人瑞安当天在“推特”上援引美联社近日一篇报道的内容写道，“宾夕法尼亚州兰开斯特一所公立中学的一名秘书说，她惊喜地发现自己周薪涨了1.5美元”，同时附上美联社那篇报道《税法开始给工人们带去薪水增加》的链接。

瑞安的“推文”遭到网友普遍嘲讽和批评。不少网友说，1.5美元的周薪增加不是什么大变化。另有民主党人士说，从“推文”看，瑞安完全不了解美国民众中收入较低的群体。瑞安随后删除了那条“推文”。

去年12月下旬，美国总统唐纳德·特朗普签署自1986年税改法案。共和党人说，税改将惠及企业和个人，促进经济增长。民主党人和美国主流媒体则认为，税改将大幅减轻企业和富人税负，中低收入家庭受惠程度较小。

众议院民主党领袖南希·佩洛西3日在“推特”上写道：“保罗·瑞安删除了尴尬的推文……因为他和其他共和党人不想让大家知道这样的事实：共和党的税改骗局是以大家为代价、向美国大企业和1%的极端（富人）献礼。他（瑞安）也不想让大家知道，他从科克家族拿了50万美元”。

佩洛西所说“瑞安收钱”指的是美国媒体1月下旬相关报道。媒体当时以一份竞选资金报告为消息源，报道去年12月众议院通过税改法案十几天后，科克工业公司董事长、美国亿万富翁查尔斯·科克和妻子向瑞安的竞选筹款委员会捐了近50万美元（314.9万元人民币）。

一名网友3日拿上述报道在“推特”上调侃：“科克兄弟之一的查尔斯说，他惊喜地发现自己周薪涨了2692.3076万美元。”（吴宝澍）【新华社微特稿】

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