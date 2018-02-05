华人导游提升能力是关键

图为日本著名景点富士山

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据日本《中文导报》报道，修改后的日本《口译导游士法》于1月4日正式施行。这标志着即使没有此前所必须的国家口译导游资格及地方口译导游资格，在日导游也能面向访日外国游客提供有偿的口译导游服务。

持证导游紧缺

据日本观光厅公布的数据显示，2017年，日本旅游市场消费额飙升至创纪录的4.4万亿日元（合400亿美元），同比增长17.8%。其中，中国游客的消费额占日本旅游市场消费总额的1/3以上。然而，在访日游客数量猛增的背景下，导游不足的问题也日益严重。

在日本，外语导游和律师、医生一样，都需经过国家级考试。除了要精通外语，导游还必须熟知相关的日本历史、地理、政治、经济、文化等知识，需通过笔试、口试等多个环节考核，所以真正拥有资格认证的中文导游很少。

在其他国家，情况也大致如此。

在泰国，外籍导游都是“黑导游”。泰国《旅游业及旅游从业者法》明确规定，泰国导游必须为泰籍人员，而且必须持有导游证；在欧洲，中国出境游热潮给欧洲当地华侨华人带来工作机遇，但导游从业者培训不足、缺乏合法资质等问题仍有待解决，这些都导致合格中文导游人数不足；在南非，随着中国游客越来越多，南非中文导游极度缺乏，旅游部门已紧急开设华语导游集训中心……

几家欢喜几家愁

据日本《中文导报》报道，日本政府修订《口译导游士法》的原因主要是访日外国游客大幅增加，外语导游业务方面出现供需失衡。截至2017年4月，日本约有2.3万人获得口译导游资格，合格率只有20%左右，而且其中英语导游占67.8%，需求高涨的中文导游仅占12%。

此外，持有口译导游证的人普遍集中在首都圈及京都、大阪等关西地区的大城市，但外国游客的旅行目的地却涵盖日本各地。

该修订法案实施后，在日本业内人士中“一石激起千层浪”。一方面，已持有全国口译导游资格的人对此表示强烈反对，认为自己好不容易获得的资格含金量被拉低；另一方面，原先的没有资格证书的导游们则欢欣鼓舞，从此以后终于可以合法从业。

曾在日本从事导游行业的李旻婧在接受本报采访时表示，去日本旅游的中国游客大都并不在意导游是否有资格证，他们更在意导游能否为他们提供好的服务。

“大多数游客更倾向于找女性导游。一是相比于男性，女性更细心、更细致；二是当游客买东西购物时，女性导游能给出更好的参考意见。”此外，会不会玩儿也是被看重的一点。李旻婧认为，如今，中国游客已经过了“爆买”的阶段，更倾向于一种文化的深度游。比起购物，游客们更想了解、体验日本当地的文化和风土人情。

在这种情况下，当地华人的优势变得明显。

李旻婧表示，“很多中国人来日本旅游更愿意找中国的导游。首先，交流方面没有障碍；其次，同为中国人，对于事情的看法和处理事情的方法也更相近。这对于此前未能取得导游资格认证的华人们来说 未尝不是一件好事。”

但另一方面，对于好不容易取得资格认证的导游们来说难免有失公允。取消了导游资格认证后的日本旅游市场竞争压力和管理难度加大，有证导游的优势被弱化。

打铁还需自身硬

随着日本解禁导游资格考试，一些问题也接二连三浮出水面。

国内知名旅游专家魏小安在接受本报采访时表示，“导游是一种专业性很强的职业，取消导游资格考试，导游的素质难免会因此下降。”魏小安认为，可以适当降低考试难度，让更多人通过考试，取得正规导游资格。

李旻婧也认为，“无证导游和有证导游比起来，在业务能力上是参差不齐的。通过资格考试、有导游证的人，他的业务基本知识都是过关的。但像‘黑导游’，他能给游客讲解到什么程度，就全凭平时的积累和自觉。”

日本第二大旅行社HIS从1月起开始在其网站上为访日游客和当地向导进行匹配服务，访日游客可在该网站寻找导游。该旅行社还为登记的口译导游设置了5颗星评判标准。如果从业者出现恶劣行为，将会被取消登记。

日本政府方面表示，将继续维持导游的考试制度，培养更优秀的导游人才。日本观光厅也将对一些地接旅行社实施注册管理，建立指导和监督制度，防止不良导游增加。

随着在日导游从业门槛的降低，在日华人导游的工作无疑有了更好的保障和更多的发展空间。在打破导游资格证书这一层天花板之后，在日华人导游能否获得更好的发展，其自身的能力和专业素养成为关键。只有不断提高自己的业务水平，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

(责编：贾文婷、杨牧)