法国总统身后的华裔女孩

随行法国访问团的林嘉怡（左三）

法国总统夫人布丽吉特和林嘉怡合影

林嘉怡在北京后海

不久前，在法国总统访华期间，一位随行的东方女孩身影不时出现在镜头前、照片上。她是谁，和中国有什么关系？很多人纷纷猜测。而在我国著名侨乡浙江青田和广东汕头，有人一眼便认出了她：“站在总统身后的女孩不是林家的闺女么？”“陪在总统夫人身边的是陈老师的外甥女呀！”骄傲、羡慕之情溢于言表。

是的，女孩名叫林嘉怡，是来自法国的华三代。几经周折，记者采访了林嘉怡。

23岁的幸运

2017年12月末，正在巴黎过寒假的林嘉怡，接到了法国驻北京大使馆的电话。上司告诉她，法国总统将对中国进行国事访问，需要她做随行翻译，她瞬间惊呆了，头脑一片空白。后来，上司告诉她是给总统夫人做翻译，她仍然不敢相信，怎么会如此幸运？要知道，她才23岁呀！

在西安的兵马俑，北京的故宫、长城、鼓楼、后海、国家博物馆等地，林嘉怡全程陪同了法国第一夫人对中国的考察访问。她的工作是把导游的汉语介绍翻译成法语给总统夫人，再把总统夫人的提问译成汉语给导游，工作的紧张忙碌不言而喻。林嘉怡珍惜其间的每一分钟。每天睡前，她都要把当天的情景再现一遍，总结一下哪些地方可以翻译得更好。临别前，总统夫人对她的工作专门表示了感谢。但林嘉怡还是深刻体验了中国的那句老话：艺无止境。她说，自己进步的空间还很大，需要更多的学习、更多的历练！

3天里最激动人心的时刻，是第一天的欢迎晚宴。那天，翻译员同中法两国元首及第一夫人共处一个房间，能够近距离看到他们的神采，真是天大的幸运。“这一瞬间，会成为自己一生中最珍贵的记忆。”林嘉怡说。

学中文是任务

1994年，林嘉怡在法国出生。父母亲是来自汕头和青田的华二代。

小时候的林嘉怡学习成绩一直很好。她10岁已习惯使用法语，高中、大学期间又研习了英语、意大利语。在巴黎读大学本科时，选择了翻译专业。可是，颇具语言天分的她，一碰到汉语，就犯起难来。

问题是，不掌握汉语，她就无法与父母亲朋顺畅交流。于是，学汉语成了她一项重要任务。先是在家和父母学，接着报名参加学校的汉语课程，有了空闲就跑到法亚协会学习中文。她的中文水平在不断长进。

北京，让林嘉怡的汉语水平突破瓶颈。2014年2月，她作为交换生来到北京语言大学，半年的学习让她的中文水平大幅提升。2015年9月，从法国大学本科毕业的林嘉怡再次回到北京，报考了北京语言大学翻译汉法口译专业。2017年6月，她获得该校的硕士文凭。如今的她已经可以熟练地用普通话和人交流。

爱上北京城

毕业后，林嘉怡来到法国驻华大使馆实习，因工作认真、表现突出被正式聘用。她的主要工作，是组织中法两国一些和环境相关的活动，翻译一些资料。

林嘉怡开朗大方，又很沉稳低调。虽然家境优裕，但她从来不喜张扬。闲暇时，她喜欢读中国文化和历史方面的书籍，也看一些中国电影。兴致来了，穿上牛仔裤，搭上简单的上衣，骑上自行车，在北京的大街小巷中兜兜转转。这时的她，仿佛一位邻家女孩。

掐指一算，她来北京已经3年。她爱上了这座城。这不仅因为这座国际大都市的繁荣便利，也因为她要了解她的前辈是什么样的人，他们为什么这样想问题做事情，她需要破解其中的文化基因密码。这一切都与她自己休戚相关。因此，凡是和中国历史、文化相关的东西，她学习起来都如饥似渴，如饮甘霖。

还有，这会使以汉法口译为业的她，振翅高飞。

(责编：贾文婷、杨牧)