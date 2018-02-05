丝路方舟·中国文化世界行即将启航

本报电 （记者刘发为）由丝绸之路城市联盟、中国驻马尔代夫大使馆、马尔代夫驻华大使馆联合主办的“丝路方舟·中国文化世界行”将于2月26日至3月3日在马尔代夫举行。

日前在京举办的发布会上，马尔代夫驻华大使穆罕默德·费萨尔在致辞中表示，马中建交以来，建立在平等、互利基础上的双边关系发展顺利。他高度评价此次中国文化周活动，感谢丝绸之路城市联盟发起并积极推动丝路方舟新春文化之旅，预祝这一两国民间友好合作的新平台圆满成功，为增进马中友谊，推动两国共建“一带一路”作出应有贡献。

丝绸之路城市联盟常务秘书长杜明皓代表主办方介绍了此次中国文化周的宗旨及筹备情况。此次活动恰逢中国新春佳节，是丝绸之路城市联盟与合作伙伴为推进“一带一路”沿线国家民间友好与人文交流的又一次国际盛会。此次活动内容丰富，中国书画家、民乐大师、中华武术和传统体育顶级团队、民间非物质文化遗产传承人等中国文化达人都将有精彩呈现，并和马当地艺术家同台竞演。

(责编：贾文婷、杨牧)