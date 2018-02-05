美军基地何时搬？冲绳县内市长选举结果引关注

日本冲绳县名护市市长选举4日开始投票，选举结果将影响普天间美军基地的搬迁工程及今年晚些时候的冲绳县知事换届选举。

共同社报道，对决在现任名护市市长稻岭进和前地方议会议员渡具知武丰之间展开。谋求连任的稻岭进反对普天间美军基地搬迁；安倍晋三政府支持的渡具知武丰主张刺激当地经济发展，以转移选民对美军基地搬迁议题的关注。

位于冲绳县宜野湾市的普天间美军基地一直备受诟病。驻冲绳美军军机飞行时经常有零部件掉落，近一年来发生过多起美军军机在飞行中起火或坠毁事件。日美政府先前同意将这一基地搬迁至名护市边野古地区。冲绳民众强烈反对这项搬迁计划，希望美军基地彻底迁出冲绳。

这是边野古地区被确定为美军基地新址后，名护市第六次市长选举，日本媒体称它“拉开了今年冲绳县知事换届选举的序幕”。冲绳县知事翁长雄志反对搬迁计划，采取包括法律手段在内的多项措施阻止，但日本中央政府已推动边野古地区新址开工建设。

名护市市长选举最早5日产生结果。普天间美军基地新址建设的相关议题须获市长批准，若稻岭进连任，搬迁可能延缓；若渡具知武丰胜出，安倍政府将较为顺利地推进搬迁计划。（包雪琳）【新华社微特稿】

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