穿越古今 秒杀中外！行走于海外的中国创意

近年来，以博物馆文创产品为代表的“中国创意”不仅走出了“金銮殿”，走入了“寻常百姓家”，更走向了全世界。

有这样一款胶带：“霸气十足” “圈粉”海内外

2018年1月27日，在德国法兰克福会展中心故宫博物院的展台前，3位女士被带有中国汉字、卡通皇帝等人物图案的漂亮胶带所吸引。

要知道故宫博物院的这款创意胶带早已是“资深网红”，“圈粉”无数。去年，甚至进军到了彩妆界，出现在“迪奥”等国际知名品牌的包装上。

故宫博物院的“雍正御批”胶带，台北故宫的“朕知道了”胶带，这些出自皇帝手迹、“霸气十足”的创意产品引起了人们极大的兴趣和强烈的收藏意愿，如今它们将中国故事带到了海外，向更多的人讲述自己的前世今生。

有这样一款口红：敦煌血统 联通“一带一路”

在德国法兰克福会展中心，还有一款来自敦煌的“口红”——敦煌研究院最新推出的文创产品“敦煌口脂”。“口脂”是中国古代的口红，常与胭脂通用。中国古代妇女常用此妆点面容。

这款特殊的“口红”融入了诸多敦煌元素：其色彩来自敦煌壁画，由纯植物制成，表面有代表吉祥的四叶草金箔，口脂与金箔均可食用。因在制作时加入了敦煌土，“口脂”釉面呈现出水波纹与沙漠纹路交织的效果，意为“一带一路”。

除了“敦煌口脂”，还有从敦煌壁画汲取灵感的创意笔记本。曾为“世界四大文明汇流之地”的甘肃敦煌，通过一系列敦煌文创产品向世界发出了“敦煌请柬”，为让更多的人了解古老敦煌和“一带一路”上的中国故事。

有这样一批“走心”博物馆：让文物变“活” 温情卖萌

朝珠当耳机、顶戴花翎成了防晒伞、“朕就是这样的汉子”折扇、“雍正御批”胶带等一系列“萌系”文创产品成为了年轻人喜欢的“潮物”。

故宫博物院的“宫门”箱包、故宫娃娃、故宫猫等系列产品，四川博物院的川剧变脸玩偶，陕西历史博物馆的唐宝贝公仔，洛阳博物馆的桃木“辟邪”U盘，法门寺博物馆的雀鸟团花纹香囊……这些代表中国文化元素，有趣实用的文创产品，不仅在国内很受欢迎，还吸引了世界的目光。

据报道，2017年中国国家博物馆的文创产品实现了用英、俄、西三种语言面向200多个国家的网上在线销售。2016年故宫博物院研发的文博创意产品销售额突破了10亿元人民币。

农历新年将至，故宫为此推出了很多应景的春节商品：有最实用的红包袋，能带来“百财”的翠玉白菜手环，还有过年期间应对长辈们“难缠”问题的“封条纸胶带”“朕之护照”系列，龙凤纹随身镜等创意产品。

根植于厚重的文化内涵，基于时代生活和创意设计，得益于互联网和当代科技，如今大多数博物馆都开启了传统与现代的创意“对话”，让原本静态高冷的文物，换上了萌、潮、雅、酷且充满温情的外衣，以一种崭新的方式激发人们走近文物资源、了解传统文化，令参观者不仅“看得上”、“买得起”，还能“带得走”、“用得着”、“学得到”。

有这样一种生活：穿越了古今 秒杀了中外

清晨，你用四方罍样式的茶器泡了一壶茶，随手撕下一页《故宫日历》；

中午，你边用故宫筷子吃着饭，边用朝珠耳机听音乐；

午后，你穿着如意拖鞋，拿着“朕就是这样的汉子”的折扇，思索着如何应对长辈们过年时“难缠”的人生问候；

下午，国外好友邀你上网视频，兴奋地向你展示着一份来自中国的创意礼物，说这里有他/她最喜爱的中国元素。

晚上，你发了一条朋友圈：最美不过中国元素，很亲切，很“中国”，爱上了海外“欢乐春节”活动，中国年味全球渐浓，为中国文化点赞。

文化相通，世界相融。博物馆是一国文化的精粹之地。面对优秀传统文化，常怀敬畏之心，同时插上创意的翅膀，你精心珍藏的每张旧船票依然能登上当代世界的顶级游轮。

（新华网王一诺 文字综合新华网、环球网、参考消息、环球时报、北京日报）

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