加强学术交流，为“一带一路”倡议提供智力支持

哈萨克斯坦国际突厥研究院院长克德尔艾里·达尔汗接受采访（本报记者 周翰博 摄）

人民网阿拉木图2月4日电（记者 周翰博）近日，哈萨克斯坦著名学者、国际突厥研究院院长克德尔艾里·达尔汗接受了本报记者采访。他表示，“一带一路”沿线国家学术界的交流与合作大有可为，研究成果将为倡议全面深入推进提供智力支持。

“非常荣幸，2013年习近平主席访问哈萨克斯坦时提出共同建设丝绸之路经济带的伟大倡议，‘一带一路’由此发端”。克德尔艾里表示，过去四年多时间，倡议框架下的各项合作如火如荼，为哈萨克斯坦和中亚各国带来了福祉，中亚的地缘优势被激活。“未来，我们愿意作为联通中国与欧洲的桥梁，为‘一带一路’倡议深入推进，提供全方位的支持。”

克德尔艾里指出，哈萨克斯坦的“光明之路”新经济政策致力于推动哈经济发展，特别是基础设施建设和工业化进程，这与“一带一路”倡议相得益彰。实践证明，两者对接顺利，各种合作项目不断落地开花。这些项目创造了大量就业岗位，改善了基础设施状况。利用不断优化的交通运输设施，哈萨克斯坦的商品不仅可以更加方便地销往欧洲，还可以经中国东部港口，远销东南亚，甚至澳大利亚。为哈经济发展创造了新的机遇，注入了强大动力。

与经济领域卓有成效的合作相比，“一带一路”倡议框架下各国在人文领域的交流与合作仍有提高的空间。克德尔艾里强调，人文交流可以增进了解，消除误会，应该引起高度重视。“有别于世界上其他文明，丝绸之路沿线国家的历史、文化、传统、语言历数千年而生生不息，这就非常值得研究”。研究历史是为了启迪未来，相关国家的学术研究机构以及专家学者应该开展更加密切的合作，用权威的研究成果，为倡议发展指明前进的方向。克德尔艾里还建议，各国新闻媒体、文艺与体育界也应该加强交流沟通，通过各种活动促进了解、增进感情，把丝绸之路沿线国家热情、好客、勤劳、智慧的特点展示给全世界。

“从‘一带一路’倡议，到中国过去五年各项事业取得的巨大成就，无不彰显了习近平主席的智慧。”克德尔艾里表示，习主席是具有全球影响力的伟大领袖，“关于他的文章、著作我都会认真阅读。去年《习近平谈治国理政》一书哈文版在哈首都阿斯塔纳正式发行，为哈萨克斯坦从事中国问题研究的专家学者提供了新的重要资料。“我第一时间拿到书，用了整整一个月认真读了一遍，对重点内容做了标注和摘抄。书中的内容很有说服力，对我影响非常大。我会推荐给更多人研读”。实际上，研究中国的发展模式和成功经验已经成为各国学界的热门课题，相信相关研究一定会为促进本国发展产生积极的推动作用。

哈萨克斯坦国际突厥研究院成立于2010年，创建国包括哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其和阿塞拜疆，主要从事突厥语世界的历史、语言、文化研究。2015年，该研究院正式成为联合国教科文组织下属国际科学院联盟成员。

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