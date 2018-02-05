加沙地带１３家医疗机构因电力短缺停止运作

巴勒斯坦卫生部４日宣布，加沙地带当天又有３家卫生服务中心因发电机燃料短缺而停止运作。至此，该地区已有３家医院和１０家卫生服务中心因电力不足停业。

巴卫生部发布新闻公报说，这３家医院和１０家卫生服务中心的发电机燃料耗尽，停止运转，因此这些医疗机构无法再提供服务。

巴卫生部加沙地带发言人阿什拉夫·卡德拉对新华社记者说：“我们目前面临着日益严峻的危机，为居民提供的医疗卫生服务降至最低水平。未来几天，加沙地带所有医院都面临发电机燃料全部耗尽的危险。”

人口约为２００万的加沙地带共有１３家公立医院和５４家私立卫生服务中心。据巴卫生部数据，发电机燃料短缺威胁着近千名肾透析患者、重症监护室患者和新生儿的生命安全。

此外，加沙地带基本药品和医疗卫生用品严重紧缺。卡德拉呼吁有关国际机构立即介入，以解决加沙地带的医疗卫生危机。

自从２００７年巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）以武力夺取加沙地带控制权后，以色列便对加沙地带实施严密封锁，严格控制物资和人员进出。在封锁之下，加沙地带患者难以外出就医，燃料、电力等极度匮乏。（记者杨媛媛 赵悦）

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