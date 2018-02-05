水墨之上，是中法文化艺术的融合

人民网巴黎2月3日电（记者 葛文博）2日，著名法籍华人画家叶星千个人艺术作品展《水墨之上》在法国巴黎高等文化艺术管理学院（IESA）举行开幕仪式，该展览将持续至2月18日。开幕仪式吸引了法国社会各界人士前往并驻足观赏，其中包括巴黎高等文化艺术管理学院校长鲍里斯·格雷比（Boris Grebille）、该校当代文化应用研究中心亚洲部主任周娟、巴黎索邦大学比较文学教授和索邦语言学校法国文化课程主任伯纳德·佛朗哥（Bernard Franco）及法国华人历史学家叶星球等。

鲍里斯·格雷比在致辞中指出，中国当代艺术和传统绘画并非对立、平行的，叶星千通过现当代的研究眼光表现和诠释了我们的世界。他的作品继承了中国传统水墨画的精神意境，也融合了西方现代的艺术理念，其作品富有想象力、感染力，完美地连接了东西方文化。我们将同中国有关院校、艺术家进行更多类似合作，也希望更多杰出作品能给我们的学生带来启发。

周娟说，叶星千的画作是跨文化的艺术佳品，富含不同的文化气息和特征。差异性文化的碰撞产生了强烈的共鸣，历史上，这一共鸣曾在古丝绸之路上回响，而这些画作相信也能激发今日西方对中国的好奇。这也是当今包括叶星千和我在内的无数艺术工作者、教育者所致力追求的，向法国介绍中国的现当代艺术，也让法国的艺术家走近中国，促进艺术的东西方交流与融合。

伯纳德·佛朗哥对记者表示，叶星千对旧有框架推倒重建，在其画作中可以看到对永恒的解构。他天才的想象力、强大的创新能力与包容能力，共同绘就了一幅幅美妙的艺术佳作。

作为叶星千的哥哥，华人历史学家叶星球向记者感慨道，历史上，曾经由于交通不便，文化的融合与创新着实困难。叶星千至今绘画40余年，经过多年探索，克服重重困难，为大家提供了新的视觉经验，得到艺术界青睐，既难能可贵，也意义非凡。

叶星千本人则对记者表示，他的画作体现了自己的人生理念。“艺术是纯净的。一方面，我没有忘记我的基因，要把我的本质表现出来。另一方艺术是包容、整体、没有偏见的，要体现出这个时代的风貌。”

叶星千，法籍华人艺术家，1963年出生于浙江温州，20世纪80年代留学法国，现任法国当代艺术家协会主席、欧洲侨志秘书长、欧洲龙吟诗社副社长，成就编入华侨华人百科全书、中国美术大师、法国华人寻踪等。

巴黎高等艺术文化管理学院自1985年成立以来，受到法国文化与通讯部的认可，致力于知识与能力的跨领域发展, 各专业的教学与专业知识的传授和实习计划的实现紧密结合，至今已有10000多名世界各地的学生，从事于与艺术品市场、舞台或现场演出、文化遗产和多媒体等方面的职业。该校当代文化应用研究中心亚洲部主要职责为举办艺术展览和文化活动、邀请亚洲专家进入硕士课堂，并与中国综合性大学和美术学院一起开创科研项目。

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