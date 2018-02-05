曼谷中国文化中心举办“中国木偶迎新春”演出活动

平阳木偶戏保护传承中心提线木偶节目《轻·舞飞扬》 本报记者 林芮 摄

人民网曼谷2月4日电(记者 林芮)2018泰国“欢乐春节”系列活动之“中国木偶迎新春”演出于2月4日在曼谷中国文化中心隆重上演。该活动由曼谷中国文化中心、中国对外文化集团公司共同主办。中国驻泰国大使馆文化参赞、曼谷中国文化中心主任蓝素红，泰国文化部副次长玉帕、外办多边合作处处长阿努莎亚及文化促进司官员等嘉宾及当地民众300余人参加此次活动。该活动也是成立于2016年的“丝绸之路国际剧院联盟”在2018年度派出的首个演出团组。

此次演出中，木偶戏种类多样、节目精彩，包括扬州大木偶剧团中杖头木偶《祝您吉祥》、《草裙舞》、《扇韵》，平阳木偶戏保护传承中心提线木偶《济公》、《耍猴》，四川省大木偶剧院大杖头木偶《书艺》、《变脸》等。

木偶戏在2006年被列入首批中国国家级非物质文化遗产。参加此次演出活动的有扬州市木偶研究所、平阳木偶戏剧保护传承中心和四川省大木偶剧院三个知名木偶剧团组，它们都曾出访几十个国家和地区，具有广泛的世界影响力。扬州市木偶剧团继承了中国木偶表演艺术源远流长、瑰丽神奇的传统，以“刚柔相济，细腻传神”的艺术表演风格蜚声海内外，创作积累了数十部大中小木偶剧（节）目，曾荣获国家文化部“文华奖”、全国木偶皮影金狮奖、江苏省舞台艺术精品工程等众多奖项，现已列入国家级非物质文化遗产保护项目。平阳木偶戏保护传承中心前身为始建于1919年的“乐声社傀儡公班”，近100年来，荣获国家级奖项30多个、省市级奖项 300多个，是当代中国最具影响力的提线木偶剧团之一。四川省大木偶剧院是国家级非物质文化遗产川北大木偶的唯一传承单位，是南充市从事非物质文化遗产研究、保护、传承和发展的专门机构，被文化部等5 部委授予“国家文化出口重点项目”，受到高度赞誉。（完）

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