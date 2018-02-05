本报北京2月4日电 （记者卢晓琳）国防部新闻发言人任国强4日就美公布《核态势审议报告》发表谈话。他指出，北京时间2月3日，美国国防部发布《核态势审议报告》，妄加揣测中国发展意图，渲染中国核力量威胁，中方对此表示坚决反对。

中国坚定走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策。始终恪守在任何时候、任何情况下不首先使用核武器政策，明确承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。中国在核武器发展方面始终采取极为克制的态度，始终把自身核力量维持在国家安全需要的最低水平。

核态势审议首先要正确看待时代大势。和平与发展是不可逆转的世界潮流，美方是拥有世界最大核武库的国家，应主动顺应这一潮流，而非背道而驰。我们希望美方摒弃冷战思维，切实承担自身核裁军特殊、优先责任，正确理解中方战略意图，客观看待中国的国防和军队建设，同中方相向而行，使两军关系成为中美关系的稳定因素，共同维护好世界与地区的和平、稳定与繁荣。

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