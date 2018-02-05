中国“安全感”带给世界的启示（钟声）

越来越多的人认为中国是世界上最安全的国家之一，更有西方学者将社会大局稳定与经济高速发展并称为中国向世界展示的两大奇迹

不久前，“中国有多安全”成为某全球知名网络问答社区的焦点话题，网友点赞最多的一条留言是“非常非常安全”。在刷屏的网友留言中，“深夜敢独自出门”“没有枪支泛滥”“治安管理细”被频频提及。曾在中国生活工作过的外国朋友纷纷留言分享亲身经历，表示相比较生活过的其他国家，在中国的经历更安全、更放心。

的确，在一些西方国家枪击等恶性事件频发，民众对安全的担忧挥之不去之时，中国作为一个有着13亿多人口、幅员辽阔的发展中大国，长期保持社会大局稳定为世界瞩目。2017年，中国是全球命案发案率最低的国家之一，严重暴力犯罪案件比2012年下降51.8%，人民群众对社会治安满意度上升到95.55%。中国社会安定有序，人民安居乐业，越来越多的人认为中国是世界上最安全的国家之一，更有西方学者将社会大局稳定与经济高速发展并称为中国向世界展示的两大奇迹。

安全感背后，蕴含社会治理的哲理。社会治安状况从一个侧面反映出国家社会治理的水平与能力。人们共同见证，改革开放以来，尽管中国警力配备数字远低于世界水平，用于维护公共安全和社会稳定的支出与其他国家相比占国民生产总值比例很低，但中国在经历快速城市化和经济社会结构转型过程中，不仅没有像世界多数国家那样受到高犯罪率困扰，反而以一种“低投入—高稳定”模式，用较低成本保障了社会和谐稳定。安全感如何保障？依靠的正是总揽全局、协调各方的领导优势，组织多个部门齐抓共管的体制优势以及动员群众共同参与的工作优势。

在西方之“乱”与中国之“治”的鲜明对比下，一些国家争相研究中国的社会治理模式，渴望从中找寻适合本国国情的安全治理之道。马来西亚副总理兼内政部长扎希德表示，作为一个有13亿多人口的国家，中国在过去几十年能够大幅降低犯罪率，是在管控安全和公共秩序方面取得的重大成功，希望中国考虑派遣官员与马来西亚分享其在处理治安和恐怖主义等问题方面的经验；南非国民议会议员扎克希尔·姆博希尔在随同（南非）议会警察委员会代表团赴中国学习治安实践回国后，在南非《马弗里克日报》撰文指出，中国治安的3方面优势有助于南非提高能力和效率，即确保并维持一支专业警察队伍、警务专门化以及对于高科技的广泛应用。

在办好自己事情的同时，中国亦在认真履行国际责任，积极参与并倡导国际执法合作和全球安全治理，为全球安全治理贡献中国方案。截至目前，中国已与113个国家建立了密切的执法合作关系，搭建了129个双多边合作机制和96条联络热线，同60多个国家的内政警察部门签署各类合作文件近400份。去年9月，习近平主席在国际刑警组织第八十六届全体大会开幕式上宣布，中国将支持国际刑警组织在反恐、打击网络犯罪、打击新型有组织犯罪领域每年开展3次全球联合行动，为发展中国家培训5000名执法人员，为100个发展中国家援建升级国际刑警组织通信系统和刑事调查实验室，成立公安部国际执法学院并为发展中国家培训2万名执法人员。

恐怖主义、难民问题、网络安全、气候变化……2018年，变乱交织的世界在充满不安中开年。来自中国的“安全感”，不仅是中国自身发展的有力保障，更是维护地区乃至世界和平稳定的坚定力量。

《 人民日报 》（ 2018年02月05日 21 版）

(责编：王仁宏、常红)