“美国优先”给美欧关系添堵（国际视点）

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美国总统特朗普日前指责欧洲盟友对美国出口太多，威胁对欧盟作出贸易报复，引起欧盟强烈反弹。一年多来，在“美国优先”政策推动下，特朗普针对欧洲“四处点火”，不仅在贸易领域，还在欧洲防务、气候变化、伊朗核协议等多个方面继续改写跨大西洋伙伴关系，令美欧之间的裂痕加深。有分析指出，在国际格局发生深刻变化的时代背景下，美欧关系加速转冷折射出双方深层次的理念和利益分歧，但基于共同价值观纽带和广泛共同利益，美欧不会分道扬镳，双方会在争吵中相互调试和寻找新的利益均衡点。

跨大西洋关系渐行渐远

特朗普日前在接受英国独立电视台专访时表示，“欧盟在贸易方面一直对美国非常不公平”“我们的产品进不去，非常难进。然而，他们把产品运到我们这里，没有税或者税非常少。这很不公平。”特朗普暗示美国可能对欧盟作出贸易报复。面对特朗普指责，欧盟委员会发言人斯基纳斯随即反驳称，贸易政策不是零和游戏，“如果我们的出口受到美国任何限制性贸易措施影响，欧盟将随时准备做出迅速和适当的反应”。

事实上，特朗普因经贸问题指责欧盟已不是第一次。他一度抨击德国操纵汇率获得了竞争优势出口太多，威胁对销往美国的德国汽车征收高额进口税。特朗普批评欧盟沦为“德国的工具”。他同时欢迎英国退出欧盟，认为这是“很好的事”。特朗普还批评欧洲国家在防务上投入不足，宣布退出应对气候变化的《巴黎协定》，退出联合国教科文组织，并威胁退出伊朗核协议，令欧洲国家感到“心寒”。

皮尤研究中心一项调查显示，欧洲对华盛顿的信心下降，美国在欧洲的影响力大打折扣。德国总理默克尔直言，“美国不再是可靠的伙伴”。美国《新闻周刊》网站称，特朗普的言辞凸显了美欧之间的结构性裂痕，欧洲要为失去美国做好准备，未来跨大西洋关系进入了一个不安全、不可预测的时期，欧洲盟友可能再也指望不上美国的支持，需要重新考虑欧洲大陆对其美国盟友的依赖。

价值理念出现深层分歧

有分析指出，美欧持续分化的背后是双方在世界观、价值观、经济利益方面的深层分歧。美欧领导人一贯强调共同价值观是跨大西洋关系的基石，但特朗普政府显然更加强调利益，在“美国优先”旗帜下出台的一系列外交政策充满保守主义和孤立主义色彩，与欧洲主流政治坚持的开放、多边、多元立场大相径庭。

针对“美国优先”给美欧关系造成的冲击，美国智库布鲁金斯学会美欧中心主任托马斯·怀特分析称，美欧关系转冷从奥巴马政府就已经开始，当时是因为美国战略东移。特朗普政府加速了这一进程，“美国优先”充当着美欧分化的“加速器”。怀特表示，在欧盟内部问题越来越严重的同时，美国正在从欧洲“撤退”，美国对于欧洲的内部问题缺乏兴趣，也不想付出努力。美国在政治上和外交上从欧洲“撤退”的结构性原因是美国还有其他挑战显得更加迫切，许多美国人认为欧洲问题的责任应由欧洲自己承担。

哈佛大学教授、美国前副国务卿尼古拉斯·伯恩斯认为，特朗普不认为欧洲是美国的战略伙伴，而将欧洲视为经济竞争对手，这给美欧关系带来了深刻的裂痕。事实上，欧洲对美国依然重要，美国需要寻找重建其在欧洲的战略地位和全球声誉的领导力。

在怀特看来，特朗普对国家利益的认识比任何其他总统都要狭隘，未来美国深度参与欧洲事务帮助解决欧洲问题几乎是不可能的选项。他可能更关注短期利益，即利用欧盟内部的问题，阻止其在安全和外交政策上的一体化，使华盛顿有机会“分而治之”，以获取短期的经济和外交优势。这也意味着将加剧欧洲的分裂。

国际格局演变不容忽视

面对“美国优先”带来的挑战，不少欧洲政治家和学者认为，这只是暂时现象。

欧洲议会外交事务委员会前主席艾尔马尔·布罗克最近撰文指出，欧盟必须认识到，在未来几年中，美国不会像二战结束以来那样可以依赖，必须据此做出调整。

《美国保守主义》杂志的专栏文章分析称，特朗普能够当选美国总统折射出越来越多美国人的保守主义情绪。即便在他离开之后，他的影响也将继续存在，特朗普已经成为新美国情绪的一部分。

怀特也坚持认为，欧洲必须为“后美国时代”作好充足准备。欧洲已经不能指望美国会继续维持对欧洲的各种经济、政治上的支持，必须加强自主发展的能力。

有分析指出，西方世界持续分化，除各自利益诉求和战略重点变化外，还因为国际格局的变化。当前，世界多极化加速发展，新兴市场国家和发展中国家的作用不断上升，美欧等西方国家联手发挥主导作用的时代已经结束。美国和欧洲都要适应变化，追求成为世界一极的欧洲也不再像以前那样把安全利益托付给美国，而需要重新思考和定位与美国的关系。未来美国会力争主导欧美关系，但欧洲将谋求更多战略自主，双方会在争吵中相互调试和寻找新的利益均衡点。

布罗克指出，基于共同价值观纽带和广泛共同利益，欧盟和美国仍然是彼此最重要的经济和安全伙伴。与此同时，欧盟需要不惜一切代价捍卫其在世界舞台上的利益，不管有没有美国相随。

（本报华盛顿、布鲁塞尔2月4日电）

《 人民日报 》（ 2018年02月05日 21 版）

(责编：王仁宏、常红)