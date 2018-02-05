留学安全感，为何那么难？（手记）

时至今日，仍然没有章莹颖的下落。
这个FBI“最优先级”处理的案子，经过了半年多的繁复程序，等来的是嫌犯律师所说的“2月的审判对于这起案件而言太早了”。
章莹颖的父母一直在期盼女儿回家。她的母亲还将女儿的衣服留在美国，希望她哪天回去还能用得上，父亲依然盼望着能在某个地方与女儿“偶遇”。受美国法律保护“不能强迫自证其罪”的犯罪嫌疑人克里斯滕森至今毫无悔意。经过了200多天的等待，纵然案件取得重大进展，等待章莹颖的人们仍只能寄希望于“偶然”或是“奇迹”。
最近几年频频发生的留学生安全事件，让人不禁疑惑，留学生想要获得一点安全感，为何那么难？章莹颖案件更是让人对标榜法治的美国产生疑问，漫长的时间节点图展现了与想象中不一样的美国效率，更让人反思美式法律体系的弊端。
留学，本不该让人如此顾虑重重。
望海楼：对华战略着墨不多疑虑上升 执政一周年之际，特朗普在美国国会发表了任内第一份国情咨文。对任何一个美国总统来讲，第一份国情咨文报告都相当于第一年的年终考评，回顾总结第一年执政成绩与竞选承诺兑现情况，全面阐释执政理念和下一阶段施政重点。在演讲中，特朗普大谈美国梦，不断强调“团结”主题，呼吁民主党捐弃政治分歧，“求同存异”，共同携手合作，使“美国再次伟大”。 【详细】