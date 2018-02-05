留学安全感，为何那么难？（手记）

时至今日，仍然没有章莹颖的下落。

这个FBI“最优先级”处理的案子，经过了半年多的繁复程序，等来的是嫌犯律师所说的“2月的审判对于这起案件而言太早了”。

章莹颖的父母一直在期盼女儿回家。她的母亲还将女儿的衣服留在美国，希望她哪天回去还能用得上，父亲依然盼望着能在某个地方与女儿“偶遇”。受美国法律保护“不能强迫自证其罪”的犯罪嫌疑人克里斯滕森至今毫无悔意。经过了200多天的等待，纵然案件取得重大进展，等待章莹颖的人们仍只能寄希望于“偶然”或是“奇迹”。

最近几年频频发生的留学生安全事件，让人不禁疑惑，留学生想要获得一点安全感，为何那么难？章莹颖案件更是让人对标榜法治的美国产生疑问，漫长的时间节点图展现了与想象中不一样的美国效率，更让人反思美式法律体系的弊端。

留学，本不该让人如此顾虑重重。

《 人民日报 》（ 2018年02月05日 22 版）

(责编：王仁宏、袁勃)