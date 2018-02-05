王钦敏出席斯里兰卡独立70周年庆典

新华社科伦坡2月4日电 （记者朱瑞卿、唐璐）2月4日，全国政协副主席王钦敏出席在斯里兰卡首都科伦坡举行的斯独立70周年庆典，并会见斯总统西里塞纳、总理维克勒马辛哈。
王钦敏向西里塞纳转达习近平主席的亲切问候和良好祝愿，积极评价斯独立70年来取得的发展成就，并表示，在习近平主席和斯领导人共同引领下，中斯政治互信不断增强，各领域合作不断深化。中方高度重视中斯关系发展，愿以落实两国领导人共识和共建“一带一路”为契机，推动中斯真诚互助、世代友好的战略合作伙伴关系不断前行。
斯方感谢王钦敏出席庆典，西里塞纳请王钦敏转达他对习近平主席的良好祝愿，表示斯中友谊有深厚的历史积淀，近年来务实合作深入发展，为两国人民带来了实实在在的利益。斯方愿全面加强同中国的友好合作。
访斯期间，王钦敏还会见了斯议长贾亚苏里亚。
《 人民日报 》（ 2018年02月05日 03 版）
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