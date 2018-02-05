“中国正在逐渐打赢蓝天白云保卫战。这个世界第二大经济体正在采取强有力措施，加快针对污染气体排放的治理步伐，逐步摆脱以牺牲环境为代价的增长方式，创造出更可持续的经济发展模式。”近日，彭博社援引一份研究报告称，2017年第四季度，北京、天津等28个城市PM2.5平均浓度同比下降34.3%，对中国加快推进生态文明建设出台一系列政策给予积极评价。

“绿水青山就是金山银山”“山水林田湖草是一个生命共同体”“像保护眼睛一样保护生态环境”……党的十八大以来，正是在习近平总书记生态文明思想指引下，中国的生态环境治理走上了标本兼治的快速路，生态文明建设取得长足进步，一幅天蓝地绿水净的美丽中国新图景正在神州大地徐徐展开。中国还积极参与一系列国际环境治理行动，以负责任的态度和坚定行动，为全球绿色发展作出世所瞩目的中国贡献。

近日接受本报记者采访的外国专家学者纷纷表示，这些年，中国将生态文明建设推向新高度，中国的绿色发展道路越走越宽广，并对全球可持续发展产生积极影响。

“相信未来中国绿色发展红利将持续释放”

建设生态文明，是民意，也是民生。民之所望，政之所向。从中央到地方，一系列重拳出击，抑尘、治源、禁燃、增绿……5年多来，环境治理、生态修复领域一项项重点工程频频展开，贯彻绿色发展理念的自觉性显著增强，生态文明制度体系加快形成，这是习近平总书记生态文明思想的深刻体现，也是最普惠的民生福祉。

“作为世界第二大经济体，中国追求绿水青山，不断加快推进生态文明建设，释放出转变发展观念、实现绿色发展的积极信号。”荷兰阿姆斯特丹商学院教授弗朗索瓦最近刚从上海返回荷兰，他对中国政府实施的一系列环保举措以及取得的显著成绩赞不绝口，并表示随着“水十条”“土十条”等污染防治计划的相继实施，中国政府为加快推进生态文明建设作出了更加详细部署，“中国政府作出的努力可谓是史无前例。相信未来中国绿色发展红利将持续释放。”

“中国在环保领域取得的成就充分体现了中国环保政策制定与执行的高效率。”波兰格但斯克大学教授布尔德尔斯基对中国在生态治理方面取得的成效印象深刻。“20年前我第一次到北京，沙尘暴和扬尘天气让我记忆犹新，但现在北京基本告别沙尘暴天气。尤其是近几年，中国城市绿地和森林明显多起来，环境更加宜人，这与政府强力推进生态文明建设密不可分。”

“中国加快推进生态文明建设的举措对中国改善民众生活质量、促进经济可持续增长，以及加强全球环境治理都至关重要。”俄罗斯科学院远东研究所首席研究员弗拉基米尔·彼得罗夫斯基表示，中国致力于生态资源保护与恢复的措施，对于保持高质量的经济增长来说是非常及时有效的。“中国积极探索从高速增长转向高质量发展的努力值得称赞。”

“中国促进绿色发展为世界树立了榜样”

在实现“两个一百年”奋斗目标的伟大征途中，中华民族如何实现永续发展？中华文明能否再铸辉煌？站在这样的高度，习近平总书记指出，走向生态文明新时代，建设美丽中国，是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要内容。

“‘美丽’代表着可持续发展的方向，它与中国自古以来倡导的‘和谐’不谋而合。大力推进生态保护、恢复绿水青山的重大行动正让中国人回到人与自然和谐相处的道路上来。”墨西哥专栏作家、中国问题专家阿尔伯特·罗德里格斯注意到，十八大以来，习近平的生态文明思想又有了新发展，他站在中华民族永续发展、人类文明发展的高度，明确地把生态文明作为继农业、工业文明之后的一个新阶段，指出生态文明建设关乎中华民族伟大复兴中国梦的实现。罗德里格斯强调，中国在提及建设社会主义现代化强国宏伟目标时新添上“美丽”一词。“美丽”这一新理念折射出中国努力追求超越经济快速发展的更深层次的目标，而敢于牺牲发展速度换取环境质量改善的生态理念则彰显了中国领导人的智慧和魄力，必将造福广大人民。

“中国政府在生态治理方面决心大、举措硬。”印度德里大学教授拉尔认为，“中国的生态文明建设很重视顶层设计，这让中国人民在环保领域持续发力。中国政府将打好污染防治攻坚战列为三大攻坚战之一，其对环保的重视程度和加快推进生态文明建设的决心由此可见一斑。”拉尔表示，中国经济持续稳步增长，正在冲刺全面建成小康社会，其中一个重要指标即是环境质量，政府高度重视提供更多优质生态产品以满足人民群众对美好生活的需求。

“中国促进绿色发展的努力值得赞赏。这种努力不仅符合中国的需求，还为世界树立了榜样。”美国约翰·霍普金斯大学保罗·尼采高级国际问题研究所中国问题专家、教授级讲师赛斯·卡普兰表示，“中国在追求绿色发展、加快生态文明建设的进程中，拥有一系列基础性优势，例如政策的高度灵活性、强大的制造能力、巨大的基础设施建设投资等。我对中国积极推进生态文明建设并将取得成功的前景持乐观态度。”

“中国在环保方面的作为彰显了大国担当”

“生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。”“推动形成绿色发展方式和生活方式，是发展观的一场深刻革命。”……习近平基于东方智慧的生态文明思想，是对可持续发展理念的有益探索和具体实践，外国专家普遍认为这一思想能为其他国家应对类似的经济、环境和社会挑战，实现跨越式绿色发展提供有益借鉴。

“习近平的生态文明思想很有启发意义，是站在更高层次上对重构人与自然和谐状态的深邃思考。它所带来的发展方式转化，也实实在在地改变着中国的面貌。”弗朗索瓦表示，“环境污染不分国界，中国在生态文明建设方面积极作为，为世界作出了表率，将惠及世界。”

泰国国家公园、野生动植物保护厅国家公园管理办公室主任颂坦由衷地表示，加快推进生态文明建设体现了中国政府对人民健康和生活质量的重视。中国的生态文明建设理念和经验为泰国和广大发展中国家提供了成功范例。

“生态文明建设是世界发展的潮流，中国是全球生态文明建设的重要贡献者和引领者，其加快推进生态文明建设的努力和成果都将惠及周边国家。”彼得罗夫斯基强调，近几年来，中国在推进本国绿色发展的同时，还带头落实温室气体减排承诺，他期待在国际舞台上能听到更多中国声音和中国方案。

布尔德尔斯基也表示，“中国在环保方面的作为彰显了大国担当。希望在今年波兰举行的《联合国气候变化框架公约》第二十四次缔约方大会上能听到更多中国生态治理的经验。”

法国桥智库主席若埃尔·吕埃说，在应对气候变化问题上，中国坚持对《巴黎协定》的承诺，是法国在这一问题上非常重要的合作伙伴。法中可开展更多合作，在碳排放和生态足迹等方面做出世界表率，在生态投资领域发挥更多作用。

从理念升华到制度建设、再到实践检验，中国正在走出一条超越中国传统增长模式、引领全球生态文明建设的绿色可持续发展道路，推动各国为人类命运共同体建设而共同努力。

（本报北京、布鲁塞尔、新德里、莫斯科、华盛顿、墨西哥城、华沙、曼谷、巴黎2月4日电 记者邹志鹏、吴刚、苑基荣、张晓东、胡泽曦、王骁波、于洋、孙广勇、龚鸣）

《 人民日报 》（ 2018年02月05日 03 版）

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