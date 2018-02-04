美欲断黎巴嫩真主党财路 特朗普：这只是第一波

美国政府2日宣布制裁与黎巴嫩真主党有关联的7家企业和6名资金提供人，以打击这一政治军事组织的“金融网络”。按唐纳德·特朗普政府的说法，这只是“第一波”施压举措，制裁将在今年内升级。

美联社报道，强力打击真主党给美国政府自身制造难题：美方如何继续保持与黎巴嫩政府的紧密盟友关系？

【对真主党动手】

真主党是黎巴嫩什叶派政治和军事组织，美国1997年把它列为“恐怖组织”。

白宫2日说，美国政府将制裁与真主党金融大亨阿扎姆·塔巴贾有关联的6名经理人和7家企业。另据美国财政部一份声明，受制裁的6人包括5名黎巴嫩人和1名伊拉克人。

塔巴贾是真主党“五大金融家”之一，名下企业构成真主党融资渠道。美联社报道，塔巴贾旗下一家建筑企业总部位于黎巴嫩首都贝鲁特，在贝鲁特南郊及奈拜提耶镇等什叶派人口占多数的地区非常活跃。

美国政府一名不愿公开姓名的高级官员说，对塔巴贾而言，这将是“非常糟糕的一天”，因为制裁主要针对他在黎巴嫩、塞拉利昂和加纳的企业。美国财政部长史蒂文·姆努钦说：“政府将坚决曝光、打击支持真主党非法行动的金融网络，包括这一组织在中东、西非的分支。”

这次制裁的具体措施包括冻结塔巴贾在美资产、禁止美国人与制裁名单上的经理人和企业做生意。

【“第一波”打击】

白宫发言人萨拉·赫卡比·桑德斯在社交媒体“推特”上说，“我们不再允许腐败的真主党和其他伊朗的密友依托‘门面企业’犯罪”。

美联社报道，美国政府制裁真主党，终极目标是打击伊朗。

按美方官员的说法，美国政府估计，伊朗每年向黎巴嫩真主党提供7亿美元的资金支持，扶植真主党成为伊朗政府在阿拉伯世界扩张势力的“主要工具”。

特朗普政府认为，2015年伊朗核问题全面协议生效后，时任总统贝拉克·奥巴马处理涉及真主党的事务“怠惰”。

美联社推测，特朗普政府将作调整，把遏制伊朗地区影响力作为首要任务之一。美国政府官员表示，这次制裁只是“第一波”，今年之内还将出台更为强硬的施压举措。

【制裁有所顾忌】

近年来，真主党介入地区事务，例如派兵进入邻国叙利亚作战、支持巴沙尔·阿萨德政府。按美联社的说法，真主党还帮助也门胡塞武装培训作战人员、为这一组织与沙特阿拉伯主导的多国联军作战出谋划策。

路透社报道，受叙利亚和也门行动影响，黎巴嫩真主党面临资金压力。

美联社报道，打压和制裁真主党给美国政府自身造成难题，因为美国与黎巴嫩政府关系密切，而黎巴嫩联合政府包含真主党成员。

美国希望获得欧洲盟友支持，共同向真主党施压。但一些欧洲国家官员认为真主党的政治机构和军事机构是“分开的”，美方不认可这种判断。（包雪琳）（新华社专特稿）

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