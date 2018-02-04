备忘录曝光 特朗普批司法部和FBI沦为斗争工具

经美国总统唐纳德·特朗普批准，一份由国会众议院情报委员会提供的“通俄”调查备忘录2日公开。备忘录指认美国联邦调查局(FBI)和司法部在“通俄”调查时滥用职权。特朗普当天通过社交媒体批评这两家机构政治化倾向严重、沦为党派争斗工具。

这两家机构先前极力反对公开备忘录，称这一举动将威胁国家安全、误导舆论。面对备忘录已获公开的事实，司法部长杰夫·塞申斯2日赞赏司法部“二把手”和“三把手”的工作能力和领导才能；联邦调查局局长克里斯托弗·雷在发送给员工的一封内部信件中强调这一机构独立运作的原则。

【木已成舟】

这份4页备忘录由众议院情报委员会主席、共和党人德文·努内斯根据机密文件撰写，指认联邦调查局和司法部在申请和获取监听前特朗普竞选团队外交政策顾问卡特·佩奇的许可时滥用《涉外情报监视法》。

备忘录称，联邦调查局和司法部高层2016年10月联名申请并获取了监听佩奇的许可，随后多次申请延期。他们向法庭提供的核心依据是由前英国特工克里斯托弗·斯蒂尔编制的材料。这名前特工的情报搜集受民主党全国委员会及特朗普竞选对手、民主党总统候选人希拉里·克林顿团队资助。联邦调查局和司法部官员知情，却未向法庭说明。

特朗普2日早些时候在“推特”留言：“联邦调查局和司法部的高层领导及调查人员将调查进程政治化，支持民主党人打压共和党人。”

【部长夸属下】

在这份备忘录中，司法部副部长罗德·罗森斯坦受到“点名”批评。

罗森斯坦去年聘请前联邦调查局局长罗伯特·米勒担任特别检察官，主持“通俄”调查。

媒体记者问及是否会解除罗森斯坦的副部长职务，特朗普2日回答：“你们自己想吧。”不过，一名白宫官员当天晚些时候说，罗森斯坦有望留任。

2日，司法部长塞申斯表现出不与白宫亦步亦趋的独立姿态，公开表扬罗森斯坦和司法部“三把手”雷切尔·布兰德，称这两人正是司法部所需要的高素质人才，具备领导能力。

去年3月，塞申斯为避嫌不再过问“通俄”调查，米勒随后出任特别检察官主持这项调查。调查让特朗普颇为不满。

【局长抚人心】

同样因争议备忘录而面临丢官风险的还有联邦调查局局长克里斯托弗·雷。

几个月前，特朗普亲自提名雷出任联邦调查局新任局长。这次联邦调查局极力反对备忘录公开，说明先前一直保持低调的雷如今开始敢与特朗普“叫板”。

雷2日向联邦调查局员工发送旨在鼓舞士气的信息，强调他与员工一样“决心独立、按规程行事”。

一名执法部门消息人士先前告诉路透社记者，已有数名雷的现任和前任联邦调查局同事私下劝他不要辞职，称那样做只会损失一支监管总统行使权力的力量。

去年5月由特朗普解除联邦调查局局长职务的詹姆斯·科米2日在推文中说，这份备忘录“与事实不符、容易误导人”。

【民主党发力】

众议院情报委员会民主党籍成员亚当·希夫指认这份由共和党籍委员会成员撰写的备忘录有误导性、政治化倾向严重，“将长期对情报界和执法机构造成负面影响”。

民主党方面推测，备忘录意在破坏“通俄”调查的公信力，或为特朗普解职督导米勒调查的司法部“二把手”罗森斯坦做铺垫。

希夫等人希望众议院情报委员会5日表决，进而批准公开一份由民主党成员撰写的“通俄”调查备忘录。

白宫发言人拉杰·沙阿告诉美国有线电视新闻网记者，一旦民主党版本的备忘录通过相关安全和法律审查，特朗普“将倾向于”同意公开。（杜鹃）（新华社专特稿）

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