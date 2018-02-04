为哈马斯“出头”？土耳其批美妨碍中东和平进程

土耳其外交部2日发表声明，反对美国把巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）领导人伊斯梅尔·哈尼亚列入全球恐怖分子名单，指责美方这一作法将给中东和平进程造成负面影响。

土耳其眼下正在叙利亚边境地区展开代号为“橄榄枝”的军事行动，打击对象为美国在叙盟友“人民保护部队”。就这一行动，美国国防部发言人称，美方已经要求土耳其予以限制。

【声援老盟友】

美国国务院1月31日发表声明，将哈尼亚列入全球恐怖分子名单。声明写道，哈尼亚作为哈马斯领导人，涉嫌参与多起针对以色列公民的恐怖袭击。哈马斯及巴勒斯坦其他派别随后回应，反对美国上述决定。

一直以来，土耳其执政党正义与发展党与哈马斯关系良好。土耳其外交部发言人哈米·阿克索伊在2日发表的声明中说，土耳其对美国国务院所作决定深表关切。哈马斯是巴勒斯坦政治生态中非常重要的存在，美方这一作法不仅忽视了客观现实，还将妨碍中东和平进程。

声明称：“我们同时希望，这一决定不会对土耳其在加沙地带的人道主义援助和经济发展活动造成负面影响。”

美国总统唐纳德·特朗普去年12月宣布承认耶路撒冷为以色列首都，引发巴方强烈反对，哈马斯与以色列此后冲突不断。特朗普随后威胁切断对巴勒斯坦的援助，以迫其重回谈判桌。

哈马斯成立于1987年，拒绝承认以色列并反对与其进行任何和谈，主张通过暴力斗争方式消灭以色列。以色列和美国视其为恐怖组织，美国此前已经把哈尼亚列入制裁名单，冻结他在美资产并禁止美国公民和公司与其有业务往来。

美国国务院上月中旬宣布，冻结6500万美元通过联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）向巴难民提供的援助资金，并确认叫停一笔原计划在2018年发放的4500万美元食品援助专款。

近东救济工程处加沙地带负责人马蒂亚斯·施马勒2日说，受美国资金拨付影响，巴勒斯坦难民4月至6月的援助食品发放出现问题。

按他说法，美国政府首次把政治问题与人道主义援助挂钩，将造成“灾难性”后果。

【打击美伙伴】

巴勒斯坦外交部长里亚德·马立基定于2日和3日访问土耳其，将会晤土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢。

土耳其眼下正在叙利亚北部边境展开“橄榄枝”军事行动，打击美国在叙盟友“人民保护部队”。

“人民保护部队”是“叙利亚民主军”的主力，被美军视作打击极端组织“伊斯兰国”的“靠谱伙伴”，一直在接受美国等国支援。然而，土耳其把“人民保护部队”视为库尔德工人党在叙利亚的分支，将其列作“恐怖组织”。

库尔德工人党1979年创建，寻求以武力方式在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家。它的武装人员现多聚集在伊拉克和叙利亚北部地区，经常潜入土境内发动袭击。

恰武什奥卢此前敦促美方采取切实行动，切断对“人民保护部队”的军援，同时呼吁美方从叙利亚北部的曼比季撤出军事人员。媒体报道指出，美军如果执意拒绝撤离，今后恐将在这一区域面临土耳其“橄榄枝”行动炮火。

“橄榄枝”行动令土耳其与美国等北约盟国关系越发紧张。美国国防部发言人达娜·怀特在1日记者会上说，美方已要求土耳其限制其在叙动作，这一军事介入偏离了北约在叙行动目标。（陈立希）（新华社专特稿）

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