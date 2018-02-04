李明博又摊上事儿了 检方重查“惊天大案”

韩国检察部门官员2日说，针对前总统李明博十多年前卷入的“BBK股价操纵案”，检方决定重启调查。检方已于当天传唤当年负责调查此案的检察官郑镐瑛，他被指帮助李明博掩盖相关证据。

检方说，一家民间组织对郑镐瑛提起诉讼，指控他曾于2008年帮助李明博掩盖与“BBK股价操纵案”有关的证据。因此，检方决定重查这起“惊天大案”。郑镐瑛定于3日接受问询。

“BBK股价操纵案”主犯是韩裔美国人金景俊，是BBK投资咨询公司负责人，曾是李明博的商业合作伙伴。

2001年，金景俊携巨款潜逃美国，2007年被引渡回韩国后遭到起诉并被判入狱。检方指控他2001年以散布虚假并购消息等手段操纵BBK投资咨询公司股票价格，造成投资者严重损失。

由于这起案件所涉金额巨大，当时成为震惊韩国全国的大案。金景俊一直坚称，自己并不是BBK投资咨询公司的“一把手”，李明博才是幕后真正老板。金景俊已在服刑期满后获释。

李明博2008年即将就任总统时，由特别检察官组成的独立调查组（特检组）重查这起案件，以调查李明博是否有关联。经过为期一个多月的调查，特检组负责人郑镐瑛宣布，李明博既与股价操纵案无关，也与涉事公司无关，为后者出任总统扫清障碍。

值得一提的是，“BBK股价操纵案”与李明博所涉另一丑闻“要账门”存在关联。

韩国当地一家投资公司的负责人去年10月提起诉讼，指控李明博担任总统期间滥用职权，帮助二哥李相得追回损失的投资资金140亿韩元（约合8114万元人民币）。

这名负责人称，他和李相得都曾向金景俊投资，金景俊被控入狱后，追回的资金理应先赔付给自己的公司。但李明博插手此事，最终这笔资金被李相得的公司收入囊中。（张旌）（新华社专特稿）

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)