默克尔释“增支”预期 “助攻”联合组阁谈判

德国总理安格拉·默克尔2月1日说，经济稳健增长为进一步扩大政府开支提供空间，这可能有助于她领导的基民盟/基社盟（联盟党）敲定与社会民主党的联合组阁谈判。

路透社报道，德国政府本周将2018年经济增长预期从1.9%上调至2.4%。这意味着新一届政府有更多收入，从而存在增加联邦政府开支和出台减税政策的可能。

默克尔当天会见德国各州政府领袖后说，经济增长预期上调明显为组阁谈判成功提供了“追加保证金”。德国近年国库充盈，社民党主张增加公共支出以推进社会公平，默克尔领导的联盟党则一向奉行较为保守审慎的财政政策。

联盟党与社民党1月12日就诸多政策议题达成初步一致后，1月26日进入正式组阁谈判。双方此前已就难民和气候变化等政策议题达成一致，待决议题还有劳工法、医疗改革和税务等。联盟党与社民党2月1日就总额110亿欧元的一揽子教育项目达成一致，承诺对教育和数字化项目增加投资。社民党高层认为，教育协议将有利于说服党内成员支持社民党与联盟党再组“大联合”政府。

社民党内部“青年团”和左翼阵营反对与联盟党联合组阁，担忧这会使社民党丧失立场独立性、损失民意支持。社民党方面决定，任何联合组阁协议须经社民党全体44.3万党员表决后多数通过方可生效。

基社盟主席、巴伐利亚州州长霍斯特·泽霍费尔1日说，他期待组阁谈判于2月4日结束。基民盟官员、北莱茵-威斯特伐利亚州州政府总理阿明·拉舍特说，希望“我们在本周末（结束）前能搞定”。

德国联邦议院选举去年9月结束至今已4个月有余。按路透社说法，如此长时间难组成新政府，让不少投资者担心会延缓德国和欧盟改革进程。默克尔希望在3月初之前完成组阁，开始其第四个总理任期。如与社民党谈判失败，德国可能面临重新选举。（海洋）（新华社专特稿）

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