英国政府提议用罚钱、刑诉禁尾气检测作弊

英国政府1日发布多项提案，就汽车制造商针对尾气排放检测作弊，可以施以无限额罚款和刑事犯罪指控。

路透社报道，英国大约120万辆汽车受2015年德国大众汽车公司尾气检测作弊丑闻影响；英国政府提议立法，以化解外界对政府“无所作为”的指责。

2015年9月，大众汽车承认在部分柴油发动机驱动车上安装作弊软件，用以在检测中显示低尾气排放量。面临诉讼和美国政府调查，这家企业承诺补偿美国车主，但拒绝补偿欧洲车主，声称所用软件在欧洲不违法。

英国运输部政务次官杰西·诺曼在一份声明中说：“我们将继续严肃处置大众汽车公司（所做）不可容忍的行为。我们正制定新措施，以期在将来打击尾气（检测）作弊行径。”

诺曼说，作弊企业应该为自己的行为承担法律和经济责任。

根据提案，为汽车安装尾气排放作弊软件并售卖汽车的企业将面临刑事犯罪指控和罚款。这些举措将同样适用于引进装有作弊软件汽车的英国进口商。

英国政府将举办一场政策咨询会，允许汽车企业和其他利益相关方对提案内容发表意见。（侯洁莹）【新华社微特稿】

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