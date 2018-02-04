苹果手机第四季度销量同比略微下滑 利润创纪录

苹果公司1日公报显示，苹果手机销量去年第四季度同比略微下滑，但利润却增长13%。

美国《华盛顿邮报》报道，苹果公司说，去年第四季度共售出7730万部苹果手机，同比下降约1%，远低于分析师预计的8000万至8300万部。

得益于价格提升，这一季度苹果手机收益高达883亿美元，同比增长13%；利润创下纪录，达200亿美元。

英国广播公司报道，苹果手机每部现均价为796美元，比先前上涨约100美元。这意味着，手机销量降低，但苹果公司从每部手机上获得更多利润。

苹果公司首席执行官蒂姆·库克在一份声明中说：“我们非常兴奋地宣布，这是苹果史上最赚钱的一季。”在他看来，起售价999美元的新款手机iPhone X受欢迎程度“超过预期”，自去年11月推出以来，它“每周均居苹果手机销量之首”。

苹果公司预计，今后3个月苹果手机收益将在600亿至620亿美元之间，低于分析师先前预期。

苹果公司收益近70%来自手机业务。自2007年发布首款苹果手机以来，年度销量仅在2016年出现下滑。不过，近几年来，苹果公司一直担心手机业务的增长速度不如从前。

公报还提到，包括苹果零售店在内的服务类业务当季收益也上涨18%，达85亿美元。

美国创新战略咨询公司分析师卡罗琳娜·米拉内西认为，苹果服务类业务收益看涨，因为“全球13亿用户对苹果设备投入大量精力”。（陈丹）【新华社微特稿】

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