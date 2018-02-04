俄战机在叙利亚被击落 俄发动炸弹袭击反制

综合美国媒体报道，当地时间2月3日，叙利亚反对派称在叙西北部的伊德利卜省击落一架俄罗斯战机，并抓获了其飞行员。《今日俄罗斯》消息称，俄罗斯国防部表示，多架俄罗斯军用飞机瞄准叙利亚伊德利卜省反对派控制地区，炸死了至少30名武装分子。
报道称，叙利亚人权观察组织表示，这架俄罗斯苏霍伊战机是在周六（3日）下午被击落的，飞行员死亡。事发地点在反对派控制的Sarqeb镇附近。该组织负责人称，在被俘前，这位俄罗斯飞行员正在降落伞中。
叙利亚反对派人士称，这是一架俄罗斯制造的苏25战机，但没有说它是否确实是俄罗斯的。
去年12月下旬，叙利亚军队在俄罗斯战机的掩护下对伊德利卜发动了猛烈进攻。过去24小时内，俄罗斯在该地区进行了数十次空袭。这架飞机也曾参与其中。过去，叙反对派曾击落过叙利亚政府的飞机，但击落俄罗斯战机的次数要少得多。
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