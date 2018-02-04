中国将坚持协调开放发展，鼓励创新驱动发展

人民网联合国2月4日电 （记者李秉新）中国常驻联合国副代表吴海涛日前在联合国社会发展委员会第56届会议一般性辩论上发言指出，中国是世界减贫事业的倡导者、实践者和推动者，也是创新和互联互通的受益者，更是引领者和贡献者。

中方将坚持协调、开放的发展理念，打造共享普惠的发展模式，实施精准扶贫、精准减贫，不断推进国际减贫合作。

自1978年改革开放以来，中国有7亿人实现脱贫，是世界上减贫人口最多的国家。中国承诺到2020年实现农村贫困人口全部脱贫。1949年以来，中国累计向166个国家和国际组织提供了4000亿人民币援助，派遣60多万援助人员，向69个国家提供医疗援助，为120多个国家落实千年发展目标提供帮助。

中国大力实施创新驱动发展战略，重大科技成果相继问世。2017年5月，中国举办“一带一路”国际合作高峰论坛，与会各方本着共商共建共享原则，在促进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通上取得丰硕成果。

中国政府高度重视残疾人、老年人、青年及家庭问题，不断制订和完善政策规划，认真落实联合国有关计划和行动纲领，在残疾人保护、养老体系建设、帮助贫困青年脱贫、家庭文明建设等方面取得显著成效。

中国将深入参与社会发展领域国际合作，为实现人类社会共同繁荣而不懈努力。

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