中国将坚持协调开放发展，鼓励创新驱动发展

人民网联合国2月4日电 （记者李秉新）中国常驻联合国副代表吴海涛日前在联合国社会发展委员会第56届会议一般性辩论上发言指出，中国是世界减贫事业的倡导者、实践者和推动者，也是创新和互联互通的受益者，更是引领者和贡献者。
中方将坚持协调、开放的发展理念，打造共享普惠的发展模式，实施精准扶贫、精准减贫，不断推进国际减贫合作。
自1978年改革开放以来，中国有7亿人实现脱贫，是世界上减贫人口最多的国家。中国承诺到2020年实现农村贫困人口全部脱贫。1949年以来，中国累计向166个国家和国际组织提供了4000亿人民币援助，派遣60多万援助人员，向69个国家提供医疗援助，为120多个国家落实千年发展目标提供帮助。
中国大力实施创新驱动发展战略，重大科技成果相继问世。2017年5月，中国举办“一带一路”国际合作高峰论坛，与会各方本着共商共建共享原则，在促进政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通上取得丰硕成果。
中国政府高度重视残疾人、老年人、青年及家庭问题，不断制订和完善政策规划，认真落实联合国有关计划和行动纲领，在残疾人保护、养老体系建设、帮助贫困青年脱贫、家庭文明建设等方面取得显著成效。
中国将深入参与社会发展领域国际合作，为实现人类社会共同繁荣而不懈努力。
望海楼：对华战略着墨不多疑虑上升 执政一周年之际，特朗普在美国国会发表了任内第一份国情咨文。对任何一个美国总统来讲，第一份国情咨文报告都相当于第一年的年终考评，回顾总结第一年执政成绩与竞选承诺兑现情况，全面阐释执政理念和下一阶段施政重点。在演讲中，特朗普大谈美国梦，不断强调“团结”主题，呼吁民主党捐弃政治分歧，“求同存异”，共同携手合作，使“美国再次伟大”。 【详细】