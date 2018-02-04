马朝旭：安理会改革是系统工程，须坚持“一揽子”解决方案

人民网联合国2月3日电 （记者李秉新）第72届联合国大会日前召开安理会改革政府间谈判首次会议，也是中国常驻联合国代表马朝旭在联合国正式会议上的首秀。

马朝旭在发言中指出，安理会改革涉及全体会员国切身利益和联合国长远发展,是一项复杂的系统工程,应本着民主协商、透明包容的精神,致力于不断增进互信、积累共识。安理会改革涉及的成员类别、否决权、地区代表性、扩大后的安理会规模和工作方法、安理会和联合国大会关系等五大类问题相互关联,彼此影响,是一个有机整体。安理会改革必须坚持全面解决思路,寻求“一揽子”解决方案。任何“分步走”或“零散处理”的作法将割裂安理会改革的整体性,不利于实现安理会改革的最终目标,也不会为广大会员国所接受。

他说，政府间谈判是推进安理会改革的重要平台。会员国高度重视并积极参与安理会改革政府间谈判进程,坦率交换看法,增进了对彼此立场和关切的了解,维护了改革势头。政府间谈判曾走过弯路,也有过建设性作法,相关经验和教训值得会员国反思。实践证明,坚持会员国主导原则,是确保政府间谈判顺利发展的根本前提。广大会员国就安理会改革提出的所有看法、主张和建议,都是政府间谈判的重要基础，都应得到充分尊重。在会员国缺乏共识的情况下,精简各方立场或缩减谈判选项,违背会员国主导原则,将使安理会改革进程更加复杂。人为设定改革时限、强推不成熟的改革方案或在不成熟条件下启动案文谈判,将损害政府间谈判的信誉，无助于会员国团结和政府间谈判的健康发展。

马朝旭强调，联合国成立70多年来,会员国由51个增加到 193个,其中绝大多数是发展中国家,非洲国家超过会员国总数的四分之一。当今世界,发展中国家群体性崛起和非洲国家集体力量与影响上升,是国际形势的突出特征。安理会改革应反映这一现状,优先增加发展中国家,特别是非洲国家的代表性和发言权,支持非洲国家纠正历史不公的努力,在安理会决策中充分反映地区国家意愿,推动更多中、小国家为维护国际和平与安全发挥更大作用。

中方始终支持安理会进行合理、必要改革,目的是提高安理会的权威和效率,推动安理会更好地履行《联合国宪章》赋予的职责,更好地应对各种新挑战和新威胁。中方希望会员国在本届政府间谈判中,以 开放、透明、包容的方式,就安改涉及的五大类问题进行广泛、深入、民主协商,进一步增进彼此间理解与互信,为达成“一揽子”解决方案和最广泛共识积累条件。中方愿同各方共同努力,推动安理会改革朝符合全体会员国共同利益和联合国长远利益的方向发展。

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