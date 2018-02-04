中国木偶精粹亮相泰国、菲律宾

人民网北京2月3日电（记者郑海鸥）应泰国曼谷中国文化中心以及菲律宾文化交流中心的邀请，2月1日-11日期间，联合国教科文组织国际木偶联会亚洲太平洋委员会成员中国木偶皮影协会、扬州市木偶研究所、平阳木偶戏剧保护传承中心、四川省大木偶剧院演出团赴东南亚泰国、菲律宾两地的演出。

中国木偶艺术源远流长，在国际木偶艺术中有其重要位置，很多地区的木偶艺术都有着悠久的历史，在艺术上也形成了自己独特的风格。这次赴泰国和菲律宾演出的木偶节目分别为杖头木偶和提线木偶。扬州木偶剧团表演的中杖头木偶《祝您吉祥》采用人偶同台。真人的肢体语言与木偶的舞蹈有机交融，具有鲜明的藏族舞蹈风格。《草裙舞》是源自夏威夷的一种民族舞蹈。木偶《胖子与蚊子》是一则幽默小品，用布袋木偶表演，既生动又夸张地展现了蚊虫侵袭，胖子追扑的过程。四川省大木偶剧院大杖头木偶《书艺》 表现"笔走龙蛇春秋意，泼墨山水韵味长"的意境。平阳木偶戏保护传承中心提线木偶《轻·舞飞扬》表现书生在纸上挥洒自如，嫦娥在音乐声中起舞邀月，优美的舞姿与独具韵味的书法相得益彰，演绎一出唯美的“青·舞飞扬”的意境。这次泰国和菲律宾的木偶节目还有欧杖头木偶《反弹琵琶舞》、《扇韵》、《鹤与龟》、《变脸》，以及提线木偶《车技》和《耍猴》。

据悉，扬州木偶的演出现已列入国家级非物质文化遗产保护项目。平阳木偶戏保护传承中心前身为始建于1919年的“乐声社傀儡公班”，90多年来，曾出访过欧洲、美洲、非洲及东南亚等几十个国家和地区，荣获国家级奖项30多个、省市级奖项 300多个，是当代中国最具影响力的提线木偶剧团之一。四川省大木偶剧院是国家级非物质文化遗产川北大木偶的唯一传承单位，是南充市专门从事非物质文化遗产研究、保护、传承和发展的专门机构。被文化部5 部委授予“国家文化出口重点项目”。曾出访几十个国家和地区，受到高度赞誉。这次中国木偶艺术组团赴东南亚巡演日期正值文化部大型文化交流品牌“欢乐春节”举办时期，木偶演出已纳入“2018年欢乐春节"的活动，让木偶、非遗在这两个国家与当地华人和当地人民一起过一个欢乐祥和的春节。

"丝绸之路国际剧院联盟” 自2016年10月成立以来，在文化部的高度关注和支持下，已经拥有来自全球32个国家和地区（含我国香港特区）以及两个国际组织的86家成员单位。木偶艺术赴泰国、菲律宾演出也是"丝绸之路国际剧院联盟"精心策划实施的一项与各成员单位保持联系与合作，对外文化艺术交流和推广的机制化建设之一。

据了解，2018年，"丝绸之路国际剧院联盟"将进一步加强与各成员单位的沟通联络，充分利用“剧院联盟”的优势平台，向海外大力推广中国优秀传统文化，同时引进适合中国市场的国外精品剧目。“剧院联盟”还将继续发掘平台的资源和优势，举办剧院行业内以及舞台艺术领域的相关培训活动，推动国内及“剧院联盟”各成员单位在剧院经营管理人才及行业发展水平方面不断得到提高。而这次中国木偶艺术演出团赴菲律宾和泰国演出仅仅是一个开始。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)