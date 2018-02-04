威廉王子要学瑞典做法：天再冷也让孩子户外多动

英国威廉王子夫妇2日结束对瑞典和挪威的访问回家后，等待乔治小王子和夏洛特小公主的恐怕不仅仅是父母大大的拥抱，还有父亲刚刚学来的经验：不管天多冷，都得到户外多运动会儿。

英国《每日电讯报》报道，剑桥公爵夫妇在瑞典时访问了小学。操场上挥旗欢迎他们的小学生中，有的穿着厚厚的外套、戴着手套，有的则在零摄氏度以下的严寒中穿着短袖。这给夫妇俩留下深刻印象。

威廉王子1月31日在瑞典晚宴上说，天再冷，瑞典人也坚持户外活动，还确保下一代也去户外运动，这么做让他“深受启发”。“我们要带回家的一个经验是：不管天气如何，都要积极鼓励孩子们户外活动。这不仅有利于身体健康。今天早上，大名鼎鼎的卡罗琳医学院告诉我们，这对孩子心理健康也大有裨益，”他说。

卡罗琳医学院成立于1810年，是瑞典最大的医学院和医学研究中心。

英国国家统计办公室数据显示，英国儿童平均每人每天户外活动时间仅有16分钟。（王鑫方）【新华社微特稿】

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