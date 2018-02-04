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捐赠品中发现枪和子弹 美慈善商店员工吓坏了

2018年02月04日09:33  来源：新华网
 

　　美国佛罗里达州一家慈善商店最近在捐赠品中发现一把枪和一颗子弹，立即报警。调查显示，这是一把软弹气枪。

　　美联社2月1日报道，布雷登顿市慈善商店员工起初没有发现这把枪，连同其他物品打包寄给萨拉索塔市慈善商店。萨拉索塔市慈善商店员工理货时吓了一跳，以为是杀伤力巨大的榴弹发射器，赶紧报警。

　　马纳蒂县治安官办公室1月28日派人到商店，确认这是把威力远不如榴弹发射器的软弹气枪，但仍有一定危险性。办公室将子弹收入危险品柜内，软弹气枪也收存起来。

　　目前尚不清楚气枪来源。马纳蒂县慈善商店说，他们设在布雷登顿市的零售店每年能收到约12.4万件捐赠品，有时会夹杂一些危险品或稀奇古怪的东西，这些物品一经发现，不得出售。虽然商店会训练员工识别、处理危险品，但仍难免有漏网之鱼。（王鑫方）【新华社微特稿】

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)
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