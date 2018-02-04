滑雪服含有黄金？专家称具有超强的排汗功能

瑞士联邦材料科学和技术研究所与企业合作研制出一款含黄金的滑雪服，称它有超强排汗功能。

研究所官网说，这款滑雪服模仿植物根部吸取土壤中水分的过程，用一块名为“聚合物膜”的特殊材料把汗吸到滑雪服外面，让身体保持干爽。

膜厚度为0.02毫米，两面各涂一层极薄的黄金，起到电极作用。

研究员迪尔克·黑格曼说，“没有电流，汗液也能渗透到膜外，但是通电后，吸水能力会明显增加”，达到每小时每平方米排汗约10升。

用普通电池可以使膜产生1.5伏左右电压。使用者可以根据天气和身体状况决定是否需要通电。

膜两面的黄金涂层需要使用不到0.2克黄金。研究人员说，虽然黄金的使用会增加滑雪服造价，但是用黄金做电极比用银做电极耐用得多。

这款滑雪服最近在德国慕尼黑国际体育博览会上亮相，有望明年上市。（欧飒）【新华社微特稿】

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