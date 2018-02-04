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戴维斯杯网球赛

中国队战胜新西兰队

2018年02月04日09:07  来源：人民网－人民日报
 

　　戴维斯杯网球赛亚大区Ⅰ组第一轮中国队与新西兰队的比赛3日在天津网球中心落下帷幕，最终中国队以总比分3∶1战胜新西兰队，晋级四强。

　　在2日两场单打比赛结束后，中国队和新西兰队的大比分是1∶1。在3日进行的双打比赛中，中国队主动变阵，用2日单打获胜的张择替换高鑫，搭档公茂鑫出战双打。张择/公茂鑫这对天津全运会男双冠军组合配合默契，以6∶4、6∶4战胜了双打排名远高于自己的新西兰组合丹尼尔/斯塔克，将大比分改写成2∶1。小将吴易昺在第四场单打比赛中轻装上阵，以1∶6、6∶3、6∶4战胜对手，赢下比赛的同时也为中国队锁定胜局。

　　4月，中国队继续坐镇主场，在天津与首轮轮空的印度队争夺一个戴维斯杯世界组附加赛的名额。（记者 李硕）

　　《 人民日报 》（ 2018年02月04日 08 版）

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)
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