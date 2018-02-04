沈跃跃会见毛里求斯国民议会议长

全国人大常委会副委员长、全国妇联主席沈跃跃3日在人民大会堂会见了到访的毛里求斯国民议会议长哈努曼吉。
《 人民日报 》（ 2018年02月04日 03 版）
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望海楼：对华战略着墨不多疑虑上升
执政一周年之际，特朗普在美国国会发表了任内第一份国情咨文。对任何一个美国总统来讲，第一份国情咨文报告都相当于第一年的年终考评，回顾总结第一年执政成绩与竞选承诺兑现情况，全面阐释执政理念和下一阶段施政重点。在演讲中，特朗普大谈美国梦，不断强调“团结”主题，呼吁民主党捐弃政治分歧，“求同存异”，共同携手合作，使“美国再次伟大”。
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比利时官员：中国减贫之路“优质高效”
“世界上很多国家都对解决贫困问题一筹莫展，但中国在解决贫困问题上取得的显著成效，在世界上首屈一指，令人赞叹。”比利时联邦议会比中友好小组主席克里斯蒂安·维耶纳在接受本报记者采访时表示，过去5年她多次访问中国，接触到不少摆脱贫困的家庭，留下了深刻的印象。“如果政府不是真下大力气解决贫困问题，是不可能取得这样的成就的。在精准扶贫政策的推动下，贫困家庭不仅很快摆脱了贫困，而且有了可持续发展的路子。中国这种优质高效的减贫之路值得其他国家学习和借鉴。”
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