老鼠岛上的短尾矮袋鼠。资料图片

老鼠岛海湾一隅。毕冬娜摄

2017年11月，我独自前往洒满初夏阳光的澳大利亚第四大城市珀斯，进行一次避寒之旅。

初到珀斯，满眼的紫楹花开满城市大街小巷，南印度洋吹来的海风裹挟着桉树的清香和紫楹花的芬芳，沁人心脾。一条蜿蜒曲折的天鹅河流经市区，不同的河段展示出不一样的风采气质：时而如小桥流水涓涓平缓，时而如浩瀚大海奔涌激流，时而又如宽广湖面波澜不惊。据说在天气晴好的时候，还能在天鹅河里觅到海豚的踪影，足见城市生态状况非常良好。

珀斯所在的西澳大利亚州，面积占澳大利亚领土的1/3。相对于聚集着澳洲几座“文明之都”（悉尼、墨尔本和布里斯班）的东海岸地区，有着沙漠和盐湖的西澳大利亚州最晚被开发，是东海岸人眼中的“蛮夷之邦”。当然，也正是得益于这一“后发优势”以及当地政府的重视，西澳州的自然资源和生态环境得以很好地保护，成为与大堡礁、塔斯马尼亚岛齐名的“野性”澳大利亚旅游胜地。

因为喜欢小动物，我安排了老鼠岛生态一日游。这是一座位于西印度洋的小岛，距离珀斯市区很近。老鼠岛得名于一种岛上特有的短尾矮袋鼠，它们前肢短小、表情呆萌，喜欢三五成群地觅食。因其看起来像老鼠，故被第一批登岛的荷兰探险者命名为老鼠岛。

老鼠岛有着相当独特的自然风貌：岛中央是连绵起伏的丘陵地带，四周则被绵软的沙滩和大海所包围。裸露出来的土地布满了粗糙的沙砾，在丘陵的迎风坡上长满了低矮灌木，虬枝峥嵘、带刺且有毒，在苍穹之下摆出各种诡异的姿态，颇显苍凉。我不由感慨，这些可爱的袋鼠小精灵，为何能在这“蛮荒”之地上生存？事实上，袋鼠们的主要食物来源于丘陵背风坡的植被，那里微风轻拂、雨水丰沛，属于典型的亚热带气候，非常适宜各类植物的生长。

每天，在老鼠岛都能看到一批身着黄色工作服的向导，他们是热爱生态保护的志愿者，义务为来自世界各地的游客讲解。我在环岛巴士上遇到一位瘦瘦高高的向导，是一位退休的白人老先生。在他的带领下，我们站在一处观景台向远处眺望，深蓝色的海面上伫立着几块巨大礁石，一头海狮正在水中嬉戏！向导告诉游客，受洋流的作用，这一片海域渔业资源非常丰富，经常会有海狮、海豹、企鹅和海豚光顾。

这样一座有着一两百年人类开发史的小岛，至今仍保存着完好的生态系统，保持着人与自然和谐统一的状态。事实上，良好的生态环境吸引来很多物种加入环岛微生态圈；在食物链的作用下，又有更多的生物加入其中。这种人与自然的和谐统一促成了良性循环。

中国传统哲学讲究天人合一，这大概是可持续发展理念的最早雏形。作为一名背包客，在珀斯，我看到了人们热爱自然、保护自然的热情，也看到了政府保护生态环境的决心和努力。这种天时、地利、人和的共同作用，才是推动可持续发展的根本。（制图：蔡华伟）

《 人民日报 》（ 2018年02月04日 07 版）

(责编：白宇、常红)