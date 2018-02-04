英国“预热”中国春节

若想在一个欧洲城市充分感受中国春节的精彩和热闹，那么就请到伦敦来。

随着中英之间人员往来、文化交流不断增多，越来越多的英国人爱上中国文化，中国文化展演活动日益丰富，中文学校越开越多，记者不经意间就能碰到一两位会说中文的英国朋友。再过不到半个月，中国最重要的传统节日——春节就要来临，两国文化团体抓住这一机会，安排了一系列精彩纷呈的活动，意在以中国春节为契机，讲好中国故事、增强中国文化影响力。

中国明代著名戏曲家汤显祖，因与英国文豪莎士比亚生活在同一时期，让不少英国人认识了这位中国的“莎士比亚”，他们将汤显祖的《牡丹亭》比作莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》，将《南柯记》比作《仲夏夜之梦》。1月25日至27日，汤显祖的经典作品“临川四梦”之《邯郸记》在伦敦哈克尼帝国剧院上演。为了贴近英国观众的审美习惯，《邯郸记》做了一些改编，例如将现代话剧风格融入中国传统戏曲形式，服装、道具和舞台设计进行了一定的夸张处理，突出了中国文化元素特色，并在舞台两边配上英文字幕，消除语言障碍，让英国观众更好地欣赏剧目。

在伦敦，参观各式博物馆可谓一种精神享受。今年，大英博物馆、英国国家美术馆、维多利亚与阿尔伯特博物馆、皇家海事博物馆、伦敦博物馆和大英图书馆这6所知名博物馆均筹备了与中国春节相关的庆祝活动，如舞龙舞狮、茶道表演、书法课等，被称为“六馆庆新春”。据悉，这6所博物馆都是自发筹备相关活动，可见，中国新年已经成为英国文化机构重要的年度活动策划内容。

距离伦敦两小时车程的利物浦，也有一场“重头戏”即将上演。被誉为“世界第八大奇迹”的秦始皇陵兵马俑，不仅代表了从中国古代战国到秦朝陶俑制作工艺的日臻成熟，也能够一窥秦朝国力和丧葬文化。2月8日起，利物浦世界博物馆将与陕西省文物交流中心合作举办“秦始皇与兵马俑”展。据主办方介绍，将有包括大型兵马俑、陶器、青铜器、金银器、玉器等125件（组）多种类型的珍贵文物展出。这是兵马俑第一次在利物浦展出，也是第五次登陆英国。2007年，兵马俑在伦敦大英博物馆展出时，曾吸引了85万观众前往参观。

此外，还有各种新春音乐会、电影节、中国文化进课堂等活动，不一而足，共同构成了英国2018年“欢乐春节”系列活动。无论是英国当地人还是在英的华侨华人，都表示非常期待。中国驻英国大使馆文化处公使衔参赞项晓炜表示：“总体来看，2018年英国‘欢乐春节’活动有几个特点：一是精益求精，质量为先；二是立足重点城市，辐射周边地区；三是活动丰富多彩，涵盖群体广泛；四是创新发展，深度融合。”他解释说，一方面，英国文化底蕴深厚，为了与之相匹配，今年在英国登场的春节文化活动都是名团名作，在主流剧院上演；另一方面，今年的春节活动不仅在大城市的文化场所举办，还深入到英格兰普雷斯顿、威尔士班戈等小型城市以及社区，做到“全民共享”中国春节。

今年的“欢乐春节”活动多数都比较有深度，例如中国戏剧、音乐会以及博物馆的书法课等。这反映出了英国当地人对中国的了解不断加深，从一开始仅仅被中国文化的“外表”所吸引，流连于热闹的舞龙舞狮、华丽的中国传统服饰和各种“中国风”的装饰，到现在将春节作为一个深入学习中国文化的窗口，去探究中国文化的“内在美”，这种转变令人欣喜。（记者 强 薇）

《 人民日报 》（ 2018年02月04日 03 版）

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