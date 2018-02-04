中巴经济走廊，连接中巴友谊的桥梁

中巴经济走廊首个落地大型能源项目——卡西姆港燃煤电站历经30个月的艰苦建设，首台机组于去年11月正式投产发电，标志着中巴经济走廊早期收获项目中的又一个重大能源项目进入实质性生产阶段。图为卡西姆港燃煤电站全景。丁怡婷 康从钦摄影报道

巴基斯坦瓜达尔港自由区开园仪式暨首届瓜达尔国际商品展销会日前落下帷幕。这标志着瓜达尔港建设进入新阶段，中巴经济走廊通往印度洋的门户已经开启。

4年前的2月，中国国家主席习近平与巴基斯坦总统侯赛因达成共识，将瓜达尔港列为中巴经济走廊建设的旗舰项目。4年来，在中巴经济走廊框架下，在建或已建成的早期收获项目达20个，涵盖能源、交通、港口等领域，中巴经济走廊成为“一带一路”的示范性项目。根据2017年公布的《中巴经济走廊长期规划》，2020年前中巴经济走廊将初步成形，基本打破限制巴基斯坦经济社会发展的瓶颈，并带动沿线国家经济发展。

燃煤电站：满足400万户家庭用电

电力短缺一直是制约巴基斯坦经济发展的难题，即便是首都伊斯兰堡这样的大城市也常常拉闸限电。能源领域因此成为中巴经济走廊建设的重中之重。

2017年11月29日，由中国电建和卡塔尔王室基金AMC公司共同投资建设的卡西姆港燃煤电站首台机组发电仪式隆重举行，该项目进入实质性生产阶段。据中国电建集团董事长晏志勇介绍，该项目自开工以来，仅用30个月即实现了一号机组投产发电，电站二号机组于今年1月底完成满负荷测试。电站两台机组全部实现商业运行后，年均上网发电量约90亿千瓦时，能满足当地400万户家庭用电需求。

巴基斯坦总理阿巴西在投产仪式上表示，卡西姆港燃煤电站将为巴人民提供充足低价的清洁能源，创造大量就业岗位。巴方愿进一步同中方加强务实合作，不断推进走廊建设，共同推动两国关系向前发展。

在中国驻巴基斯坦大使姚敬看来，卡西姆港燃煤电站不仅由中方专业团队与巴方合作承建，还有来自卡塔尔的商业伙伴支持，体现了走廊开放包容、互利共赢特性。

能源领域是中巴经济走廊进展最快、成效最显著的领域。目前已竣工的项目能提供182万千瓦电力，极大缓解了巴基斯坦电力供应不足的局面，并对巴基斯坦调整电力能源结构、降低发电成本等方面产生深远影响。

2017年12月9日，在旁遮普省海威利一个燃气电站项目的奠基仪式上，旁遮普省首席部长夏巴兹感谢中国政府帮助巴基斯坦克服电力危机。“如果没有来自中国的合作，巴方无法实现这一目标。我们应当永远铭记有关真挚承诺、友好情谊的中国故事。”

轨道交通：满足25万人日常出行

经济发展，交通先行。巴基斯坦第二大城市、旁遮普省拉合尔轨道交通橙线项目等一批重点项目的上马，有力地促进了中巴经济走廊的发展。

2017年5月，旁遮普省省会拉合尔的轨道交通橙线项目首辆列车下线，10月运抵拉合尔。10月8日，旁遮普省公共交通公司举行了盛大的接车仪式。据介绍，橙线项目投入运营后预计能满足25万人的日常出行，将极大缓解拉合尔的交通紧张状况。

“中国标准、技术和设备在建设中的应用，将使巴基斯坦在相关领域实现跨越式发展。”参与橙线项目建设的巴方工程师阿斯兰对本报记者说。

橙线项目也创造了广泛的社会效益。有4家巴方公司参与项目土建工程施工，投入的技术人员和工人超过5000人，还有大量人员参与驻地及工地的保洁、看守、安保等工作；项目在当地租赁仓库和各种工程机械，采购砂、石、水泥等原材料，为衣食住行等相关行业带来大量商机。此外，橙线项目还产生了积极的溢出效应：巴各大城市纷纷模仿橙线模式发展城市轨道交通。

在巴基斯坦西北部的崇山峻岭中，喀喇昆仑公路升级改造二期项目建设现场，活跃着中国交建旗下中国路桥工程有限责任公司建设者的身影。他们将用42个月的时间，在哈维连至塔科特间新建全长120公里、双向四车道（部分两车道）的高速公路及二级公路。

喀喇昆仑公路是中国和巴基斯坦目前唯一的陆路交通通道。项目二期在对原有公路提升改造的基础上，将喀喇昆仑公路延伸至巴腹地。同时，项目二期处于中巴经济走廊陆路通道的核心路段，是巴基斯坦公路网南北主要骨架的重要组成部分。

在巴基斯坦东部广袤的旁遮普平原，由中国建筑负责实施的中巴经济走廊在建最大交通基础设施项目——白沙瓦至卡拉奇高速公路（苏库尔至木尔坦段）正在如火如荼地建设中。该项目是巴基斯坦首条拥有智能交通系统的高速公路，将成为连接巴基斯坦南北的经济大动脉和国防要道。

此外，中巴双方近期还就巴基斯坦一号铁路干线升级改造及新建哈维连陆港项目签署协议。一号铁路干线贯通巴南北，建成后将有效提升巴南北交通运输能力，带动铁路沿线经济发展。

瓜达尔港：商业环境初步形成，当地民生显著改善

2013年，中国海外港口控股有限公司（下称“中国港控”）取得了瓜达尔港口及自由区运营权。如今瓜达尔港焕然一新，港口各项功能修复完毕，码头运行恢复正常，码头建设二期工程正在加紧规划中。

瓜达尔港自由区起步区建设也稳步推进，已有20多家中巴企业入园。瓜达尔港自由区有限公司副总经理胡耀宗对本报记者说，投资者的热情远超预期，所有地块全部出租并收到开发保证金。入驻企业全部投产后，年产值将超过50亿元人民币，为这座人口不足10万的渔业小城居民创造大量工作机会。

当地百姓已从港口建设中直接受益。中国公司安装的日处理能力达550万加仑的海水淡化设施，不仅能满足港口内生产和生活的需要，每月还能向附近居民提供免费淡水。在支持当地教育发展上，中国港控更是一年一个台阶：2013年，为瓜达尔小学捐献3辆校车；2014年设立中国港控奖学金，资助当地学生来华学习、研修；2015年，全力支持中国和平发展基金会在瓜达尔建设中巴法曲尔小学。中国港控还是首个服务“一带一路”建设的专项公益基金“丝路博爱基金”的捐赠企业之一，为中巴急救走廊建设提供用地支持。2017年5月，中巴急救走廊首个急救单元——瓜达尔中巴博爱医疗急救中心在瓜达尔顺利落成。目前，急救中心所需医疗设备及急救车辆已运抵瓜达尔港，并完成设备安装和调试。同时，中国红十字援外志愿医疗队12名队员已入驻瓜达尔港，开展为期两年的医疗服务。

2017年11月，由新疆克拉玛依市政府援建的中巴经济走廊首座多要素自动气象站在瓜达尔建成并投入使用。气象站不仅将为瓜达尔港区提供实时气象服务，还将为后期开展海运、航空、环境等全方位气象服务奠定基础。当月，瓜达尔港东湾快速路启动仪式顺利举行。该项目将有助于便利港口货物运输，增强港口同其他区域的联通，提高进出口物流能力。

纳西姆·艾哈迈德是中国港控的一名普通员工，他曾在中国和平发展基金会和中国港控的支持下，赴河南工业大学学习。“中国建设者让我的家乡发生了翻天覆地的变化，港区、自由区、学校和城区生机勃勃。我们真真切切地感受到了中国人民的情谊。”（记者 徐 伟）

《 人民日报 》（ 2018年02月04日 03 版）

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