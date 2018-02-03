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芬兰将于今夏推出电子驾照

2018年02月03日14:49  来源：新华网
 
原标题：芬兰将于今夏推出电子驾照

　　据芬兰广播公司２日报道，芬兰计划今年夏天推出电子驾照，所有拥有芬兰驾照的人都可使用。

　　芬兰交通安全局负责人西莫·卡尔皮宁说，交通安全局将于今夏发布一款智能手机应用程序，它不仅可作为电子驾照使用，还可提供其他服务，例如可提供车辆技术参数、车检详情、缴税信息等。

　　电子驾照包含了传统卡片式驾照的全部信息，也可作为身份证明。例如，在邮局取件时，出示电子驾照即可。

　　据芬兰交通安全局官网介绍，这款应用程序去年进行了苹果手机用户测试，取得良好效果。今年还将在安卓系统上进行测试。

　　不过，芬兰警察总署警官蒂莫·阿亚斯特说，电子驾照不会取代传统卡片式驾照，因为取代传统驾照需修改法律。

　　电子驾照近年来刚兴起。目前，美国的一些州以及英国、澳大利亚等国已开始使用或试行电子驾照。

(责编：张琳(实习生)、刘洁妍)
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