原标题：美国新版核态势评估突出提高核威慑力 各界担忧引发负面效应

美国国防部２日发布新版《核态势评估》报告，要求美政府研发新型核武器，提高核威慑力。此举引发美国内各界担忧，认为美国防部应重新评估报告可能带来的负面效应。

报告称，由于国际战略环境的恶化，美国面临更多安全挑战，因此需发展门类更加丰富的核武器，以提高核威慑力。

报告提出要在近期改进部分潜射弹道导弹，使其可以搭载低当量核武器，远期将发展一种可携带核弹头的舰载巡航导弹。同时，报告还称将在未来逐渐更换陆基、海基、空基核弹头和设施。

此外，美国防部在报告中希望每年为更新核武器拨款加倍。报告称，美国保持现有核力量需要花费每年国防预算３％左右，“我们需要在未来１０年内每年增加３％至４％来替换现在已经老化的系统”。

特朗普当天发表声明称，过去几届政府没有及时完成美国核武器和设施的现代化，而这份报告回应了美国面临的挑战。

这是美国防部２０１０年发布相关评估报告后首次公布美国核战略。分析人士认为，新版报告较上次的评估有明显区别，改变了美国政府当时宣布的裁减核武库、降低核武在国家安全战略中的重要性以及不再发展新核武、停止核试验等态度。

美国智库军备控制协会专家迈克尔·克莱尔接受新华社记者采访时表示，新版报告较以往最大的区别在于对核武的定位。“在奥巴马政府时期，核武器是最后手段……而在此次新版报告中，核武器扮演越来越重要的角色。”

此外，有美国核专家认为，报告夸大了美国面临的威胁，提出了不切实际的计划，恐向国际社会传递错误信号，引发新一轮核竞赛。美国前助理国务卿托马斯·康特里曼说：“美国发出的信号是更加重视核武器，这会让核武器对于那些核武库较小以及无核国家更具吸引力。”（记者刘阳 孙丁）

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