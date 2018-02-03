原标题：黎巴嫩展出５件被追回文物

位于黎巴嫩首都贝鲁特的黎巴嫩国家博物馆２日展出了５件在内战期间丢失、现被追回的文物。

这５件文物均为大理石雕塑，于１９６３年至１９７８年在黎南部城市赛达一处神庙出土，包括一个公牛头雕塑和４个人体雕塑，其造型属公元前６世纪至公元前４世纪的古希腊风格。

据介绍，其中一个人体雕塑于今年１月在黎北部城市的黎波里港口被查获，其余３个人体雕塑和牛头雕塑此前分别被德国柏林一家艺术馆及美国纽约的私人收藏。

黎巴嫩文化部长胡里当天强调，黎巴嫩对待文物走私贩子“零容忍”，将会继续开展文物追讨工作。

据当地媒体报道，１９７５年至１９９０年黎巴嫩内战期间，为保护文物，黎有关部门将约２０００件文物从赛达转移至贝鲁特以北的比布鲁斯，但其中至少６００件文物在转移过程中丢失。迄今，黎巴嫩仅追回其中１３件文物。（记者李良勇）

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