原标题：美国会解密“通俄”门调查争议备忘录

美国国会众议院情报委员会２日解密一份有关联邦调查局和司法部“通俄门”调查的机密备忘录。备忘录指称，在申请和获得监听前特朗普竞选团队成员的许可时，上述两部门滥用《涉外情报监视法》。

这份四页长的备忘录由众议院情报委员会主席、共和党人德文·努内斯根据机密文件指示属下撰写。

备忘录指出，２０１６年１０月，联邦调查局和司法部高层联名申请并获取监听前特朗普竞选团队外交政策顾问卡特·佩奇的许可，他们向法庭提供的核心依据是由前英国特工克里斯托弗·斯蒂尔编制的一份材料。

备忘录称，斯蒂尔这份材料背后有民主党全国委员会以及特朗普竞选对手、民主党总统候选人希拉里·克林顿团队的资助，联邦调查局和司法部官员在知情的情况下却没有向法庭说明。联邦调查局还批准向斯蒂尔支付获取这份材料的费用。

备忘录还指出，作为一名联邦调查局线人，斯蒂尔违反保密协议与媒体接触并对特朗普持有偏见，这证明他并不是一个可靠的线人，联邦调查局有官方文件记录了斯蒂尔对特朗普的偏见，却没有体现在任何监听佩奇的申请中。

备忘录还援引前联邦调查局副局长安德鲁·麦凯布去年底出席国会听证会的证词说，如果不是斯蒂尔材料中的信息，是不会提出监听申请的。

众议院情报委员会于上月底决定公布这份备忘录，并提交白宫审查，同时否决解密一份由民主党撰写的对应备忘录。

美国总统特朗普２日早些时候同意解密这份备忘录，他在白宫对媒体说，备忘录披露的内容是不光彩的，许多人应感到羞愧。当日上午，特朗普还在社交媒体上把矛头指向联邦调查局和司法部高层，称他们“把调查过程政治化，以支持民主党、打击共和党。”

努内斯在备忘录解密后发表声明说，该委员会发现了严重辜负公众信任的情况，当重要机构受政治动机驱使滥用职权时，美国人民有权知悉。

不过，民主党人指出，这份共和党备忘录是一份精心挑选的指控，有误导性，意在破坏由特别检察官罗伯特·米勒主持的“通俄门”调查的公信力，或为特朗普解职督导米勒调查的司法部副部长罗森斯坦做铺垫。

联邦调查局和司法部也反对解密这份备忘录。联邦调查局近日发表声明说，这份备忘录省略了一些从根本上影响描述准确性的重要事实。司法部官员则表示，公布这份备忘录可能危及美国的情报搜集工作。（记者孙丁 徐剑梅）

(责编：张琳(实习生)、刘洁妍)