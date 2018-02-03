原标题：奥地利总统表示塞尔维亚有望于２０２５年加入欧盟

奥地利总统范德贝伦２日表示，如果欧盟委员会预定计划进展顺利，塞尔维亚有望于２０２５年正式成为新的欧盟成员国。

范德贝伦是在总统府会见当日抵达维也纳对奥地利进行国事访问的塞尔维亚总统武契奇时作上述表示的。他说，奥政府一直把帮助和支持包括塞尔维亚在内的西巴尔干国家融入欧盟作为其欧盟工作的重点。

武契奇与范德贝伦会谈后在新闻发布会上表示，塞尔维亚已准备好加速开启入盟谈判，希望奥地利于２０１８年下半年接任欧盟轮值主席国后能推动塞尔维亚入盟进程。他还表示，塞尔维亚始终致力于维持巴尔干半岛持久的和平与稳定，将为降低冲突、缓解紧张局势努力寻求各方的“和解与让步”。

此前，主管欧洲睦邻政策和扩大谈判的欧盟委员约翰内斯·哈恩称，欧盟委员会即将发布新的欧盟扩大战略，并发出欢迎塞尔维亚入盟的明确信号。

西巴尔干地区包括克罗地亚、塞尔维亚、波黑、阿尔巴尼亚、黑山和马其顿等国家。塞尔维亚于２００９年１２月提出加入欧盟申请。２０１３年克罗地亚成为第一个加入欧盟的西巴尔干国家，从此开启西巴尔干国家入盟进程。（记者潘旭）

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