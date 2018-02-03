英首相特蕾莎·梅在沪会见中国企业家

人民网讯 2月2日，英国首相特蕾莎·梅出席了在中国上海举行的中英商业论坛，同400位参加中英商业论坛的中英商业界贵宾交流。特蕾莎·梅、阿里巴巴马云、吉利控股李书福、复星国际郭广昌在论坛上分别进行了致辞和演讲。论坛后，特蕾莎·梅还专程与中国企业家俱乐部的各位企业家见面交流，并单独会见了三胞集团董事长袁亚非。袁亚非向特蕾莎·梅汇报了三胞集团在英投资及将英国品牌引入中国市场等相关情况。

2014年，三胞集团旗下南京新百收购了英国百年百货House of Fraser，为英国提供了约1.7万个工作岗位。次年，三胞集团重要战略合作伙伴成功收购英国百年玩具店Hamleys。目前三胞集团已在中国开设了两家大型House of Fraser百货商场、三家Hamleys玩具店，其中北京王府井店是目前Hamleys全球单体面积最大的店。除了商业投资外，2015年，三胞集团还与英国剑桥公爵威廉王子共同设立了一个野生动物保护基金。此外，三胞集团还支持修缮了英国皇家植物园内的邱园中式宝塔。

在与特蕾莎·梅的交谈中，袁亚非表示，将进一步推动中英两国经贸交往、人文交流。特蕾莎·梅认真倾听了袁亚非的汇报，并对三胞集团在中英经贸关系和人文交流中做出的贡献表示感谢。

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