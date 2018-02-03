原标题：调查人员说法国两架军用直升机可能因空中相撞而坠毁

法国调查人员２日表示，当天上午两架陆军直升机坠毁的原因目前尚未确定，但有可能是这两架直升机在空中发生碰撞导致。

负责调查这一事故的法国马赛检察官格扎维埃·塔拉伯２日下午在新闻发布会上说，调查人员估计有可能是两架直升机在空中发生碰撞导致坠机，但事故具体细节，包括两架直升机在何处以及在什么条件下发生碰撞等，仍然在调查中。

据他介绍，坠机发生于２日上午８时半至８时４５分之间，两架直升机在起飞后很短时间内就坠毁了。５名死者为法国陆军航空学校的３名人员和法国波城特种部队第４直升机团的两名学员，都是经验丰富的飞行员。

法国陆军这两架直升机２日上午在一次军事训练中坠毁于法国东南部瓦尔省一个湖泊附近，造成５人死亡。法国总统马克龙、国防部长帕利当天分别向事故中遇难的军人表示哀悼。（记者韩冰）

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