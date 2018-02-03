原标题：伊朗喊话美国：美国想撕裂中东 伊朗绝不坐视

伊朗最高领袖大阿亚图拉·阿里·哈梅内伊的外交事务顾问阿里·阿克巴尔·韦拉亚接受伊朗媒体采访时称，伊朗的地区影响力就是大，不论美国如何设法压制，这一影响力都将持续存在。美国想要撕裂中东，伊朗绝不会坐视，也绝不会限制自身影响力的外溢。

美国总统唐纳德·特朗普视伊朗为中东地区安全威胁，承诺与海湾国家和以色列联手遏制伊朗，打压其影响力的地区扩张。

在地区冲突上，伊朗立场屡屡与美国相悖，如在叙利亚战事上，伊朗支持巴沙尔·阿萨德政府；在也门冲突中，伊朗支持反政府的胡塞武装；在黎巴嫩，伊朗支持什叶派政治军事组织黎巴嫩真主党；在伊拉克，伊朗也支持什叶派民兵武装。

伊朗半官方的法尔斯通讯社2月1日援引韦拉亚的话报道：“伊朗的地区影响力是必然的，伊朗将继续扮演地区关键角色，这一影响力会继续存在。”

“伊朗无意抛弃那些被打压的地区国家，”韦拉亚说，“我们在叙利亚、伊拉克、巴勒斯坦和黎巴嫩的存在经过了与这些国家政府的协调。”

韦拉亚说，伊朗在国际事务中有其核心地位，美国想要撕裂中东，伊朗坚决反对。他提及部分伊朗示威民众在此前骚乱中提出的抗议口号，说类似“别管巴勒斯坦了”“离开叙利亚，为我们想想”和“别管加沙，别管黎巴嫩”等言论只能说明那些受外国敌对势力蛊惑的人没有充分了解伊朗当下所处的局面，“邻居房屋起火，岂可坐视不管”。

2018年元旦前后，伊朗多个城市接连爆发游行示威活动，示威主要指向民生问题。伊朗最高领袖哈梅内伊指出，美国和以色列是骚乱幕后推手。而对于这一骚乱，美国总统特朗普及其中东盟友以色列均予以声援和积极评价。（陈立希）（新华社专特稿）

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