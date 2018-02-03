原标题：因违反选举法再添新罪名 朴槿惠的“21宗罪”

韩国检察部门2月1日说，检方已于当天对前总统朴槿惠追加指控，罪名为违反选举法。至此，朴槿惠已累计被控21项不同罪名，包括收受贿赂、滥用职权、强迫企业出资等。

【非法民调筛选“亲朴派”】

首尔中央地方检察厅1日说，检方怀疑，朴槿惠在2016年4月13日国会选举前夕参与组织非法民意调查，以摸清到底谁是支持朴槿惠的“亲朴派”人物。这一行为违反了选举法。

按检方说法，朴槿惠在这期间参与组织了多达约120项民意调查，地点主要是首尔南部的江南地区和大邱市。这两个地点均被视为保守派的“大本营”。朴槿惠政府意在通过民调筛选出“亲朴派”人物，推选这些人参选议员，以期进一步巩固朴槿惠的权力。

不过，在那场选举中，朴槿惠所在的执政党新国家党意外落败。这一党派不仅没能获得超半数议席，而且败给当时的在野党共同民主党，失去国会第一大党地位。

检方说，除朴槿惠外，她的两名前秘书也因参与组织非法民调遭到指控，罪名包括违反选举法和受贿。

【民调资金或来自“进贡”】

因涉“亲信干政”案，朴槿惠2017年3月遭弹劾，成为韩国历史上首名遭弹劾的总统，失去司法豁免权。2017年3月31日，朴槿惠由法院批捕，关押在首尔看守所。4月17日，检方以涉嫌收受贿赂、滥用职权等18项罪名起诉朴槿惠，拘留期限为6个月。10月13日，法院裁定将朴槿惠的关押时间延长6个月，以继续接受调查。

今年1月4日，检方向朴槿惠追加指控，罪名为受贿、侵吞公款和造成国家资金损失。检方怀疑朴槿惠执政期间每月定期从国家情报院“提款”，总金额近40亿韩元（约合2351万元人民币）。

韩国媒体报道，这些钱以现金形式，由国家情报院情报人员亲手交给朴槿惠的助手。交接地点包括人少的停车场和青瓦台附近的后巷。

按检方说法，朴槿惠可能用这笔资金设立了一个属于她个人的秘密基金。组织非法民调的费用也可能出自这笔资金。（张旌）（新华社专特稿）

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