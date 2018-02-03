为了出席平昌冬奥会 安倍改走“另类路线”?

日本首相安倍晋三将于本月9日出席在韩国平昌举行的冬季奥运会开幕式并访问韩国。韩国媒体1日报道，安倍这次可能要走“另类路线”，从位于江原道的襄阳机场入境韩国。
安倍上月24日宣布，他将出席平昌冬奥会开幕式，为日本代表团鼓舞士气。此外，他还将与韩国总统文在寅举行会谈，就“慰安妇”问题协调立场，同时重申加强日美韩三国合作的必要性。
按韩国媒体的说法，鉴于安倍将前往位于江原道的平昌，还将与文在寅在江原道一家酒店举行会谈，因此安倍通过江原道襄阳机场入境韩国的可能性很大。
襄阳机场2002年投入使用。如果安倍从这里入境，他将成为首位通过这一机场入境韩国的外国元首。韩国《江原日报》报道，襄阳机场飞机跑道长度为2500米，能达到安倍专机所需的起降条件。
襄阳机场运营方接受采访时说，机场方面期待安倍能从这里入境韩国。
文在寅去年邀请安倍出席平昌冬奥会开幕式，日本当时态度积极。不过，文在寅政府去年开始重新审查韩日“慰安妇”协议，日方态度转变。
日本《读卖新闻》报道，安倍一度考虑不出席冬奥会开幕式，原因是政府内部多数意见认为，在文在寅政府要求日本就第二次世界大战期间强征随军“慰安妇”道歉的情况下，“访韩会给韩国传递错误信号”。
最终，安倍还是决定出席冬奥会开幕式期间访韩，与文在寅会谈。《读卖新闻》说，尽管日本国内强烈反对韩方涉及日韩“慰安妇”协议的做法，安倍政府还是选择重视日韩围绕朝鲜半岛事务的合作。（张旌）（新华社专特稿）
望海楼：对华战略着墨不多疑虑上升 执政一周年之际，特朗普在美国国会发表了任内第一份国情咨文。对任何一个美国总统来讲，第一份国情咨文报告都相当于第一年的年终考评，回顾总结第一年执政成绩与竞选承诺兑现情况，全面阐释执政理念和下一阶段施政重点。在演讲中，特朗普大谈美国梦，不断强调“团结”主题，呼吁民主党捐弃政治分歧，“求同存异”，共同携手合作，使“美国再次伟大”。 【详细】