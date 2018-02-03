原标题：速战速决谈妥气候议题 德国组阁谈判继续推进

德国总理安格拉·默克尔领导的联盟党1月31日在联合组阁谈判中就气候议题与社会民主党达成一致。

路透社报道，联盟党和社民党放弃先前所设2020年前二氧化碳排放比1990年减少40%的目标，新达成一项有法律约束力的减排目标，即在交通、农业、能源和建筑行业减少排放并辅以税收补贴或奖励，在2030年前减排55%。

前美国民主党总统候选人、环保活动家阿尔·戈尔呼吁联盟党和社民党就2030年前停止使用燃煤达成共识。他在社交媒体“推特”上说：“这是你们领导并化解气候危机的时刻。”

联盟党和社民党仅承诺将就逐步淘汰煤电制定计划并设定停用煤电日期，但没有说明何时着手。

另外，社民党主席马丁·舒尔茨告诉记者，两党关于欧洲政策的立场正逐步靠近；双方都希望能解决欧洲范围内的逃税和低薪竞争问题。

2017年9月德国议会选举中，联盟党和社民党保住了议会第一和第二大党地位，但所获支持率下降，右翼民粹主义政党德国选择党成为第三大党。默克尔正谋求与社民党组成“大联合政府”，以开始她的第四届总理任期。

联盟党和社民党1月26日正式开启组阁谈判，30日就难民家属随迁政策达成一致，化解一项主要立场分歧。双方打算一周内结束谈判。

不少社民党成员反对再次与联盟党组阁。两党达成联合组阁协议后，仍须通过社民党内投票表决。（侯洁莹）（新华社微特稿）

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