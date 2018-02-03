原标题：耶伦将出任布鲁金斯学会研究员

新华社华盛顿２月２日电（记者江宇娟 金旼旼）在卸任美联储主席一职后，珍妮特·耶伦将加入华盛顿智库布鲁金斯学会担任研究员。

布鲁金斯学会２日在一份声明中说，耶伦将于２月５日开始在布鲁金斯哈钦斯财政和货币政策中心担任高级研究员，与前美联储主席伯南克再度共事。

耶伦担任美联储主席的任期将于２月３日结束，届时现任美联储理事杰罗姆·鲍威尔将接替其职务。

耶伦在声明中说，很高兴加入布鲁金斯学会，并期待继续研究经济问题，尤其是劳动力市场相关议题，她将继续为有关经济的公共政策贡献力量。

２０１３年，时任美国总统奥巴马提名耶伦接替伯南克出任美联储主席，任期四年。耶伦于２０１４年２月初就任美联储主席。在她任期内，美国经济实现持续扩张，失业率从其上任初期的６．７％降至今年１月份的４．１％。与此同时，在耶伦领导下，美联储走上货币政策正常化轨道，开启加息周期，并开始缩减资产负债表。

耶伦１９４６年生于纽约布鲁克林区，曾先后在哈佛大学、伦敦经济政治学院和加利福尼亚大学伯克利分校任教。

耶伦与美联储渊源颇深。早在１９７７年，耶伦就曾担任美联储经济学家；１９９４年至１９９７年任美联储理事；２００４年至２０１０年任旧金山联邦储备银行行长；２０１０年至２０１３年出任美联储副主席。

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