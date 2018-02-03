原标题：伊朗向胡塞武装供武器？俄：美说法含糊难取信

就美国展示的所谓伊朗向也门胡塞武装输送武器物证，俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾1月31日说，美方说法尚未令联合国方面信服。

美国常驻联合国代表妮基·黑莉上月29日引领安全理事会其他14个理事国常驻联合国代表前往美国首都华盛顿附近一处军事设施，查看一枚弹道导弹的所谓残片。美国国防部称，那是一枚伊朗制造的导弹；胡塞武装去年11月4日把这枚导弹射向沙特阿拉伯首都。

美国政府去年12月公开上述导弹残片，称它是伊朗向胡塞武装输送武器、违反安理会决议的证据，随后一直寻求联合国追究伊朗责任。伊朗否认美方指认，称导弹残片系伪造。

涅边贾1月31日说，不清楚美方展示的导弹是否来自伊朗，也不清楚伊朗是否违反了安理会2015年对也门的武器禁运制裁。

同一天，安理会1月轮值主席、哈萨克斯坦常驻联合国代表凯拉特·乌马罗夫告诉媒体记者：“我们不知道这一武器（即美方展示的导弹）如何被传送达也门”。

黑莉先前声称，就“伊朗违反联合国决议”，联合国在考虑数项可能对伊朗采取的措施。

涅边贾1月31日被媒体记者问及美国是否已向联合国方面证明伊朗应被追责，他予以否定。涅边贾说：“我们只是听到一些有关（对伊朗采取）行动的含糊说法……我们怎么能在弄清楚这是怎么一回事之前就过早下判决？”

一个联合国专家组1月向安理会报告，伊朗未能采取必要措施预防弹道导弹等武器被“直接或间接供给、出售或移交”给胡塞武装，因而违反了安理会对也门的武器禁运制裁。

就上述报告，涅边贾告诉记者，安理会也门制裁委员会负责处理这份报告。

安理会也门制裁委员会由安理会15个理事国的外交官组成。

2014年9月，也门反政府的胡塞武装夺取首都萨那。2015年3月，也门总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪赴沙特避难，沙特主导的多国联军发起军事行动打击胡塞武装。目前，胡塞武装仍控制也门部分地区。（完）（吴宝澍）（新华社微特稿）

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